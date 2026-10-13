Pronostico Bodø/Glimt-Borussia Dortmund: il “derby” regala emozioni

Bodo/Glimt-Borussia Dortmund è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
L’avvio in Champions League del Bodo non è stato quello sperato. Vabbè, si sarebbe anche potuto immaginare vista la trasferta sul campo del Bayern Monaco. Ma c’è la sensazione (e speriamo di non essere subito smentiti) che i norvegesi non siano gli stessi dello scorso anno, quando arrivarono molto avanti nella manifestazione.
Le ultime due partite giocate in Champions hanno regalato due sconfitte per cinque a zero ai gialloneri. Non il massimo, diciamolo. Un derby dagli stessi colori contro il Borussia, che si presenta da primo in classifica in Bundesliga e anche con tre punti dopo l’affermazione interna contro il Villarreal. Esiste un solo precedente tra queste due squadre, ed è dello scorso anno. Si è giocato in Germania ed è finita 2-2. Ora, siccome queste due squadre comunque cercano di mettere in pratica un calcio offensivo, è evidente che il match almeno una rete a testa la potrebbe regalare.
C’è da dire, inoltre, che il Bodo riesce comunque a essere maggiormente incisivo nei prossimi mesi, quando il campionato da quelle parti si ferma e tutte le altre sono impegnate in clamorosi tour de force. Oggi è assai più probabile che il Borussia possa riuscire a fare risultato. Anche pieno, magari.
Come vedere Bodo/Glimt-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming
La sfida Bodo/Glimt-Borussia Dortmund è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Dentro una gara sicuramente da almeno un gol per squadra (sta scendendo in maniera clamorosa), le maggiori opportunità di vittoria sono del Borussia Dortmund, che potrebbe prendersi la seconda affermazione consecutiva della sua Champions League. I meno coraggiosi possono anche provare con la doppia esterna.
Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-Borussia Dortmund
BODO (4-4-2): Lund; Sjovold, Nielsen, Aleesami, Bjorkan; Aucklend, Berg, Fet, Hauge; Blomberg, Heklmersen.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Beier, Veerman, Nmecha, Svensson; Karetsas, Silva; Guirassy.
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