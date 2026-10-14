Primi quarti allo Shanghai Masters: i pronostici di giovedì

Gea-Davidovich Fokina e Zverev-De Minaur sono due partite valide per i quarti di finale dello Shanghai Masters: analisi dei precedenti, stato di forma e pronostici.

Allo Shanghai Masters nulla, o giù di lì, è andato come tutti si aspettavano alla vigilia del torneo. E ora che la competizione si avvia alle sue battute finali, possiamo dire con certezza che il tabellone di questo Open ha riservato ai tifosi un numero incredibile di sorprese. L’eliminazione di Carlos Alcaraz, così come del resto l’uscita di scena di altri protagonisti che erano sorvegliati speciali, hanno spalancato le porte a nuovi scenari.

Nel frattempo, Alexander Zverev, che chiuderà l’anno da numero 1 del mondo, continua a inseguire il titolo dopo aver superato un ostacolo particolarmente impegnativo, ovvero il “folle” tennis di Alexander Bublik. Sarà l’erede di Jannik Sinner uno dei protagonisti dei primi due quarti di finale in programma a Shanghai, due confronti che appaiono sin da ora molto diversi per caratteristiche, ma entrambi interessanti per capire chi potrà avvicinarsi alla finale del torneo cinese.

Zverev, nello specifico, affronterà Alex de Minaur in una sfida che promette intensità e scambi combattuti. Dopo aver superato, come detto, Bublik in tre set, vincendo due tie-break e dimostrando solidità nei momenti più delicati, un altro match senza esclusione di colpi attende il tedesco. de Minaur non è mai un avversario da sottovalutare, men che meno in un contesto in cui ha eliminato Karen Khachanov con un netto 6-3 6-4, confermando la propria capacità di muoversi rapidamente e sfruttare gli errori degli avversari. L’australiano ha le armi e la continuità per complicare la partita, ma Zverev dispone di maggiore potenza e di un servizio che può fare la differenza sul cemento. Il pronostico è a favore del nativo di Berlino, anche se sarà necessario gestire con attenzione gli scambi più lunghi.

Quarti di finale Shanghai Masters: i pronostici di giovedì

Nell’altro quarto c’è Arthur Gea, che a Shanghai è stato protagonista di un percorso sorprendente, nel corso del quale è stato capace di eliminare Ben Shelton e Jakub Mensik. Lui dovrà vedersela con Alejandro Davidovich Fokina, giocatore più esperto e abituato a confrontarsi con avversari di alto livello.

Da una parte la sorpresa francese del torneo, dunque, dall’altra un avversario che dispone di maggiore esperienza nel circuito. E quel che è certo, stando così le cose, è che ne vedremo delle belle. Gea ha dimostrato di poter competere anche contro giocatori più quotati, eliminando Shelton in due tie-break e superando poi Mensik. Il suo percorso testimonia una notevole capacità di mantenere la lucidità nei momenti decisivi. Davidovich Fokina, tuttavia, ha un bagaglio tecnico e una conoscenza del circuito superiori, oltre alla capacità di variare il gioco e mettere in difficoltà chi cerca di imporre il ritmo. La scelta ricade sullo spagnolo, che dovrà evitare di concedere troppi punti importanti al giovane francese.

Davidovich Fokina in Gea-Davidovich Fokina

Zverev in Zverev-De Minaur