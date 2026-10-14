Pronostico Hoffenheim-Besiktas: per i tedeschi sarà la prima volta

Hoffenheim-Besiktas è una partita della seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Cinque sconfitte nelle ultime sei partite in tutte le competizioni non sono un bel biglietto da visita per l’Hoffenheim, che si appresta ad ospitare una squadra in forma e che ha una rosa importante, il Besiktas.
La truppa di Italiano, oltre a vincere tutte le partite della qualificazione, ha iniziato alla grande l’Europa League distruggendo in casa il Marsiglia quattro a uno. Ecco, i turchi invece si presentano a questo appuntamento forti non solo di un allenatore che sta dimostrando di essere assai importante, ma anche e soprattutto forti di alcuni risultati che danno molta fiducia per il futuro. E’ indubbio che i bianconeri ospiti siano una delle squadre da tenere sotto osservazione anche per la vittoria finale di questa manifestazione.
I tedeschi sono imbattuti negli ultimi e unici due precedenti contro squadre turche. Ma stavolta, questo “record” dovrebbe essere infranto. Le quattro vittore nelle ultime cinque partite giocate dagli ospiti sono qualcosa che dimostra come il Besiktas sia in forma, e sia una squadra in questo momento quasi ingiocabile, perché è in fiducia. Insomma, una sfida che ci pare possa essere non segnata del tutto, ma quasi. E sotto vi diciamo come potrebbe andare davvero a finire.
Come vedere Hoffenheim-Besiktas in diretta tv e in streaming
La sfida Hoffenheim-Besiktas è in programma giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Besiktas è quotata 3.40 su Goldbet e Lottomatica e a 3.40 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet.
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Il pronostico
Nonostante i bookmaker diano favoriti i tedeschi, crediamo che questo Besiktas, che oltre ad avere importanti qualità tecniche ha anche una certa personalità, possa riuscire nell’impresa di prendersi tre punti fondamentali per il proprio cammino. La quota del gol è in calo. Da tenere in considerazione.
Le probabili formazioni di Hoffenheim-Besiktas
HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Coufal, Kabak, Machida, Bernardo; Abdullah, Burger; Conte, Asllani, Daghim; Lemperle.
BESIKTAS (4-1-4-1): Nubel; Murillo, Djalo, Topcu, Yilmaz; Ozcan; Cerny, Miretti, Kokcu, Trossard; Vlahovic.
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