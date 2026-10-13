Shanghai, il tabellone si scalda: favoriti sotto esame

Gli ottavi di finale dello Shanghai Masters si disputeranno tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre: analisi delle partite, stato di forma e pronostici.

A Shanghai il tempo corre veloce, tanto è vero che sul cemento cinese sta già per scoccare l’ora degli ottavi di finale. La conquista dei pass validi per l’accesso ai quarti passerà, però, da una manciata di gare tutt’altro che scontate: tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre sono attesi dei confronti interessanti, alcuni più di altri, nei quali esperienza, continuità e capacità di gestire i momenti importanti potranno fare la differenza.

Iniziamo da Medvedev-Tsitsipas, una sfida che mette di fronte due giocatori che possono vantare una lunga esperienza ai vertici del circuito. Il russo può contare sulla solidità da fondo e sulla capacità di prolungare gli scambi, mentre il greco cercherà di imporre un tennis più aggressivo e di dare seguito alla splendida vittoria su Fritz. Medvedev, sulla carta, appare meglio attrezzato per gestire una partita potenzialmente lunga e limitare le iniziative dell’avversario, pertanto la scelta ricade sul russo sebbene sia lecito aspettarsi un match molto combattuto.

Analogamente, Ruud-Auger Aliassime propone un confronto nel quale le condizioni rapide del cemento potrebbero teoricamente favorire il canadese. Ruud ha le qualità per resistere e costruire punti con pazienza, ma l’efficacia del servizio e la maggiore propensione all’attacco di Auger-Aliassime rappresentano fattori importanti. Il pronostico è orientato verso il canadese, chiamato a sfruttare le proprie caratteristiche per prendere il controllo della partita.

Shanghai Masters: analisi e pronostici degli ottavi

Anche Zverev-Bublik è un incontro che può riservare sorprese, soprattutto per l’imprevedibilità del kazako. Bublik alterna soluzioni spettacolari a fasi meno lineari, mentre il tedesco offre maggiori garanzie sul piano della continuità. Se riuscirà a non farsi trascinare nel gioco dell’avversario, Zverev avrà buone possibilità di avanzare, ragion per cui ci sentiamo di dargli fiducia.

Hurkacz-Davidovich Fokina è probabilmente il confronto più delicato del gruppo. Il polacco può sfruttare un servizio incisivo per accorciare gli scambi, mentre lo spagnolo dispone della mobilità necessaria per allungare i punti e mettere pressione l’avversario. Non sarà semplice per Hurkacz trovare continuità contro un rivale capace di cambiare ritmo, ma il suo rendimento al servizio può risultare decisivo. La scelta finale ricade proprio sul polacco.

Medvedev in Medvedev-Tsitsipas

Auger-Aliassime in Ruud-Auger-Aliassime

Zverev in Zverev-Bublik

Hurkacz in Hurkacz-Davidovich Fokina