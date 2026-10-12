Pronostici Championship 13 ottobre: c’è una squadra che è “on fire”

Championship, la capolista Swansea fa visita al Millwall dopo la strepitosa rimonta di sabato scorso contro il Norwich. Sfida ad alta tensione invece a Cardiff.

La Championship non “dorme” mai. La cadetteria inglese, nonostante sia appena terminato il nono turno, cala subito l’asso con un infrasettimanale infuocato per la decima giornata. Tra la capolista che vuole scavare il solco, panchine traballanti e scontri d’alta quota che promettono scintille, abbiamo creato una multipla da quattro partite, tutte in programma martedì sera tra le 20:45 e le 21.

Non possiamo non partire dall’ostica tana del The Den per Millwall-Swansea. La prima della classe, guidata dal portoghese Vitor Matos, viaggia con il vento in poppa, forte dei suoi 20 punti e di tre vittorie di fila sigillate dal carattere di chi sa rimontare (come contro il Norwich sabato scorso) e dalla difesa meno battuta del torneo (soli 7 gol subiti).

Di contro, il Millwall di Alex Neil ha rialzato la testa contro il Preston dopo un mese di magra, spinto dalle giocate di Neghli, ma paga una fase difensiva da bollino rosso: 15 gol incassati sono troppi per chi ambisce ai playoff, a fronte però di un attacco superbo da 16 reti. Con i Lions spinti dal pubblico di casa ma fragili dietro e gli Swans compatti e cinici lontano da casa, la giocata logica incrocia le reti degli ospiti con il contenimento casalingo: Multigol 0-2 Casa+Multigol 1-2 Ospite.

Spostandoci al Cardiff City Stadium, c’è un drammatico scontro salvezza tra Cardiff e Watford. I padroni di casa sono terzultimi con una sola vittoria all’attivo e reduci dal KO con il Blackburn, mentre gli Hornets di Alessio Dionisi stanno vivendo un vero e proprio incubo. Tre sconfitte consecutive, zero clean sheet e lo schiaffo casalingo per 4-0 subito dal Burnley. Con due difese che imbarcano acqua da tutte le parti e la necessità viscerale di vincere per scacciare la crisi (con il Watford mai vincente negli ultimi 5 precedenti), ci si attende una gara aperta e priva di tatticismi: il segno Gol+Over 2.5 è la scelta d’obbligo.

Le previsioni sulle altre partite

A Turf Moor si sfidano Burnley e Charlton, con i Clarets del nuovo allenatore Nicky Hayen che si sono sbloccati nel weekend grazie a un nettissimo 4-0 al Watford, spezzando un lungo digiuno e ritrovando un clean sheet che mancava da mesi grazie alle stoccate di Bruun Larsen, Amdouni e Hatate.

Di fronte un Charlton al dodicesimo posto, reduce dall’1-1 con il Bristol City ma afflitto da un “mal di trasferta” cronico. Lontano dal The Valley gli Addicks di Nathan Jones hanno raccolto appena un punto da agosto, incassando sette gol in più rispetto alle gare interne. La spinta di Turf Moor e il morale ritrovato favoriscono i padroni di casa, ma la tendenza al pareggio del Charlton (ben tre consecutivi) suggerisce prudenza: la combo 1X+Under 3.5 è una botte di ferro.

Infine, il piatto forte della serata va in scena al bet365 Stadium tra Stoke City e Middlesbrough. Lo Stoke guidato da Mark Robins è la squadra più calda del momento. Dopo tre KO iniziali ha inanellato cinque vittorie nelle ultime sei, compreso l’eroico 2-1 in dieci uomini sul campo del Bolton. Ma il Boro di Kim Hellberg è una corazzata vera, seconda in classifica, imbattuta da sette gare e trascinata da un Lankshear scatenato (7 reti in 9 presenze per l’ex Tottenham). Con due squadre in salute, ambiziose e con un potenziale offensivo non indifferente (e col Boro imbattuto negli ultimi 4 incroci), il Gol chiude il quadro di questo martedì di fuoco.

La nostra multipla

BURNLEY-CHARLTON 1X+Under 3.5

CARDIFF-WATFORD Gol+Over 2.5

MILWALL-SWANSEA Multigol 0-2 Casa+Multigol 1-2 Ospite

STOKE CITY-MIDDLESBROUGH Gol

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” in Cardiff-Watford è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Gol” in Stoke City-Middlesbrough è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet.

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