Pronostico Arsenal-Lille: sognando un’altra notte da protagonista

Arsenal-Lille è una partita della seconda giornata della fase campionato di Champions League e si gioca martedì 13 ottobre alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Arsenal ha iniziato il proprio cammino europeo con una vittoria preziosa sul campo del Napoli e ora ha tutta l’intenzione di sfruttare il turno casalingo per consolidare la posizione nella fase campionato. Il successo per 1-0 in Italia ha confermato la capacità dei londinesi di gestire le partite più impegnative, mentre il recente 2-1 contro il Leeds ha permesso di ripartire dopo la sconfitta con il Brighton. Davanti al pubblico dell’Emirates, l’obiettivo sarà mantenere il ritmo e confermare le ambizioni continentali.

Il Lille, invece, si presenta a Londra con la necessità di recuperare il terreno perso all’esordio, quando la sconfitta interna per 3-2 contro il Real Betis ha lasciato la squadra senza punti. Il percorso in Ligue 1 è stato più incoraggiante, con tre vittorie nelle ultime cinque partite considerate e il successo per 1-0 contro il Le Havre nell’ultimo turno. La squadra francese ha dimostrato di poter reagire, ma la trasferta contro i campioni d’Inghilterra rappresenta un ostacolo di livello superiore.

Il confronto sembra favorire l’Arsenal per qualità complessiva, continuità europea e rendimento casalingo. Il Lille dovrà evitare gli errori difensivi che hanno compromesso la gara contro il Betis e contenere la pressione avversaria, soprattutto nelle fasi iniziali. I padroni di casa, invece, possono contare su maggiori alternative e sulla possibilità di cambiare ritmo nel corso della partita. Se riusciranno a mantenere ordine anche nella propria metà campo, i Gunners avranno buone possibilità di conquistare la seconda vittoria consecutiva in Champions League.

Come vedere Arsenal-Lille in diretta tv e streaming

Arsenal-Lille si gioca martedì 13 ottobre alle 21. La partita di Champions League sarà trasmessa in Italia sul canale Sky Sport dedicato alla competizione (251) e sarà disponibile in streaming su NOW e tramite Sky Go per gli abbonati.

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Il pronostico

L’Arsenal parte con i favori del pronostico grazie al rendimento europeo e al vantaggio del campo. La vittoria ottenuta a Napoli e la rimonta contro il Leeds confermano una squadra capace di trovare soluzioni anche nelle partite più complicate, pur con qualche recente difficoltà difensiva.

La previsione è una vittoria dell’Arsenal. Il Lille può creare problemi se riuscirà a sfruttare gli spazi, ma la maggiore profondità della rosa e la solidità dei londinesi nelle competizioni europee rendono i padroni di casa la scelta più convincente.

Le probabili formazioni di Arsenal e Lille

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimarães, Zubimendi; Saka, Ødegaard, Eze; Gyökeres.

LILLE (4-2-3-1): Özer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk; André, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Perrin; Ueda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0