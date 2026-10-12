Atletico Madrid-Manchester United: difesa e continuità le chiavi della sfida

Atletico Madrid-Manchester United è una partita di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Atletico Madrid arriva all’appuntamento europeo con il morale alto e l’’obiettivo di prolungare una striscia positiva che ha rilanciato le ambizioni della squadra in campionato. Le quattro vittorie consecutive, culminate nel successo per 2-1 contro l’Alaves, raccontano un gruppo capace di reagire alle difficoltà e di trovare soluzioni anche nelle fasi più delicate delle partite. L’esordio in Champions League, però, si è chiuso con una sconfitta per 2-1 sul campo del Liverpool: davanti al proprio pubblico, i Colchoneros vogliono quindi conquistare i primi punti nella competizione.

Il Manchester United vive una situazione decisamente più complicata. Dopo il convincente 4-0 contro il Sabah nella prima giornata europea, la formazione inglese non è più riuscita a vincere nelle quattro partite successive. Le sconfitte contro Manchester City e Brighton sono state seguite da due pareggi per 1-1, contro Fulham e Tottenham, risultati che hanno alimentato le critiche e aumentato la pressione sulla squadra. La trasferta di Madrid richiede una prestazione più concreta, soprattutto nella gestione dei momenti in cui gli avversari alzano il ritmo.

Il fattore campo e la differenza di rendimento recente spostano l’attenzione sull’Atletico Madrid, che appare più organizzato e fiducioso. Il Manchester United può comunque trovare motivazioni nel proprio percorso europeo e nella capacità storica di ottenere risultati contro le squadre spagnole, ma dovrà limitare gli errori difensivi e mostrare maggiore continuità. Per i padroni di casa, invece, sarà importante mantenere l’intensità senza concedere spazi alle ripartenze: una gestione attenta della gara potrebbe permettere ai Colchoneros di sfruttare il momento difficile degli inglesi.

Come vedere Atletico Madrid-Manchester United in diretta tv e streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Manchester United è in programma martedì 13 ottobre alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Atletico Madrid ha mostrato una condizione migliore nelle ultime settimane e può sfruttare il sostegno del pubblico per mettere in difficoltà un Manchester United reduce da quattro partite senza vittorie. La squadra spagnola sembra avere maggiore solidità e più fiducia nei propri mezzi, due aspetti importanti in una sfida europea di questo livello.

Il pronostico è una vittoria dell’Atletico Madrid. Il momento favorevole dei Colchoneros e le difficoltà degli inglesi rendono i padroni di casa la scelta più convincente, anche se lo United dovrà essere considerato pericoloso se riuscirà a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid e Manchester United

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Llorente, Cardoso, Baena; Lee, Álvarez.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1