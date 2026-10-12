Pronostico Villarreal-Napoli: il blitz non è impossibile

Villarreal-Napoli è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La sosta, a quanto pare, è stata salutare per un Napoli che aveva bisogno di una scossa emotiva e di qualche aggiustamento tattico per ripartire ed offrire una prestazione convincente dopo settimane di tensioni e critiche, molte delle quali rivolte al tecnico Massimiliano Allegri. Sabato scorso l’allenatore livornese ha silenziato i suoi storici detrattori con un nettissimo 3-0 rifilato ad una delle grandi sorprese di questo primo scorcio di Serie A, il Frosinone di Massimiliano Alvini, che tre settimane prima si era addirittura preso lo scalpo del Como di Cesc Fabregas, il tutto esibendo un calcio non certo tipico di una neopromossa.

Allegri, anche per via dell’infermeria piena, contro i ciociari è passato a 3 dietro, mossa che gli ha permesso di neutralizzare i temibili contropiedi del Frosinone mantenendo però una certa aggressività.

Poi è salito in cattedra De Bruyne, già decisivo nella pausa con la sua nazionale. Doppietta per il belga ex Manchester City, tra quelli che più sembrano aver beneficiato del passaggio da Conte ad Allegri. Il Napoli avrà nuovamente bisogno della sua infinita classe anche nella trasferta di Villarreal per conquistare i primi punti in Champions League: i partenopei, sconfitti 1-0 dall’Arsenal nel primo match della League Phase, in Spagna hanno l’obbligo di muovere la maxi-classifica per non complicarsi la vita come lo scorso anno, quando a sorpresa non riuscirono a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.

Gialli fermi a zero come i partenopei

Il Submarino Amarillo, proprio come gli azzurri, è fermo a quota 0. Nella prima giornata la squadra di Inigo Perez ha avuto la peggio contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park al termine di un rocambolesco 3-2 dopo aver resistito 80 minuti.

In Liga, da allora, sono arrivate due sconfitte (Betis e Real Madrid) e due vittorie (Malaga e Levante), un ruolino che per adesso non consente ai gialli di frequentare la parte sinistra della classifica (sono undicesimi). Tredici i gol segnati ed altrettanti quelli subiti: sabato al “Bernabeu” è finita 1-0 per i Blancos, con Perez costretto a rimandare l’appuntamento con il primo clean sheet stagionale.

Nel Villarreal gli unici assenti sono Pépé e Buchanan, mentre in attacco in due si contendono una maglia: parliamo di Mikautadze e di Oluwaseyi. Dall’altro lato, invece, Allegri confermerà il 3-4-2-1 con Politano e Lang alle spalle di Hojlund. McTominay è ormai recuperato ma come contro il Frosinone inizierà dalla panchina. Out per infortunio Vergara, Anguissa, Buongiorno, Olivera, Alisson Santos e Favasuli.

Come vedere Villarreal-Napoli in diretta tv e streaming

Villarreal-Napoli è in programma martedì alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica di Villarreal, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Gli unici due incroci ufficiali nella massima competizione continentale risalgono ai gironi dell’edizione 2011-12 e videro due successi del Napoli per 2-0 (sia in casa che in trasferta). Gli azzurri, però, hanno vinto solo 2 delle ultime 18 partite disputate contro formazioni iberiche ed è a secco di successi in trasferta in Champions da 6 gare. Più lunga, tuttavia, l’astinenza da vittorie del Sottomarino Giallo nella coppa dalle grandi orecchie, dove non esulta da 12 partite consecutive (2 pareggi e 10 sconfitte) ed in cui ha perso le ultime 7 gare della League Phase.

Entrambe cercano disperatamente i primi tre punti europei, ma la difesa ballerino del Villarreal (zero clean sheet in stagione) contro la qualità ritrovata del Napoli offre ottimi spunti. Allegri sa come blindare la propria area e colpire nelle ripartenze, sfruttando gli spazi che gli spagnoli concederanno immancabilmente. Scegliamo la combo X2+Gol: il Napoli parte favorito per motivi sia tattici che psicologici, ma non bisogna dimenticare che il Villarreal in casa segna con grande regolarità. La doppia chance esterna abbinata alla possibilità che entrambe vadano a segno è lo scenario più verosimile.

Le probabili formazioni di Villarreal-Napoli

VILLARREAL (4-2-3-1): Gulácsi; Mouriño, Navarro, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Gueye; Akhomach, Moleiro, Ayoze Perez; Mikautadze.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Badiashile, Rrahmani, Rafa Marín; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; Politano, Lang; Højlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2