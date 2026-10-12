Pronostico Galatasaray-Barcellona: l’ultima e unica volta 32 anni fa

Galatasaray-Barcellona è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non poteva andare peggio al Galatasaray in questo avvio di Champions League. Prima la trasferta sul campo dello Sporting, adesso in casa un Barcellona che non conosce la minima sosta e non ha ancora trovato il minimo ostacolo. Insomma, tutto molto complicato.

L’unica e storica vittoria dei turchi contro i catalani, addirittura, risale a 32 anni fa. Era il 1994 e ci fu un 2-1 per i giallorossi. Dopo solo delusioni e sconfitte, e una serie di legnate, per il Gala, anche contro altre formazioni spagnole. Una sola vittoria nelle ultime 22 gare giocate contro squadre di questa nazione. Il divario rimane netto, quindi, nonostante il mercato come sappiamo abbia regalato ulteriori innesti. Ma se in Turchia si fa il bello e il cattivo tempo, in Europa le cose sono diverse.

Le ultime 31 partite di Champions League del Barcellona hanno prodotto una media di 4,55 gol a partita, con un totale di 141 gol. Numeri incredibili per Flick e i suoi uomini, anche se in 16 partite i catalani non sono riusciti a chiudere senza prendere una rete. Ma poco importa quando ne segni in media tre o quattro, o addirittura cinque ogni novanta minuti. Il trend non dovrebbe cambiare oggettivamente nemmeno in questo martedì sera.

Come vedere Galatasaray-Barcellona in diretta tv e in streaming

La sfida Galatasaray-Barcellona è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.27 Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet.

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Il pronostico

Barcellona ovviamente vincente. Una gara da gol, over, e anche da almeno una rete nel primo tempo. La truppa di Flick è troppo forte al momento. E non perderà. Anzi, vincerà semplice.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Barcellona

GALATASARAY (4-3-3): Cakir; Gul, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara, Akgun; Sane, Yilmaz, Leao.

BARCELLONA (4-3-3): Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Jesus, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4