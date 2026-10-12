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Pronostico Sabah-Slavia Praga: la media è spaventosa

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Sabah-Slavia Praga è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una squadra nata nove anni fa per la prima volta ospita una partita di Champions League. Il Sabah attende lo Slavia Praga, una delle squadre storiche della Repubblica Ceca, in un match già importante di suo. E che potrebbe, forse, regalare un sogno.

Pronostico Sabah-Slavia Praga

Ci sono dei numeri che ci aiutano senza dubbio a pensare al pronostico. E riguardano soprattutto la squadra padrona di casa: nessuna delle 23 partite del Sabah nelle competizioni Uefa si è conclusa senza gol. Addirittura, le ultime quattro giocate, hanno regalato 18 reti. Una media spaventosa, che mette in risalto quelli che sono i problemi difensivi di questa truppa. Lo Slavia è partito male, perdendo in casa contro il Lens, ma ha dimostrato di essere una squadra viva che è rimasta in partita fino alla fine. Ecco, anche questo è un fattore: il fatto di aver giocato per molti anni questo tipo di partite potrebbe aiutare.

E tra gli ospiti c’è anche una motivazione in più di certo non indifferente: i cechi da venti partite consecutive non vincono in Champions. Partono leggermente favoriti, ed è forse la prima volta nell’ultimo periodo. L’intenzione è quella di confermare il pronostico.

    Come vedere Sabah-Slavia Praga in diretta tv e in streaming

    La sfida Sabah-Slavia Praga è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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    Comparazione quote

    La vittoria dello Slavia Praha è quotata 2.00 GoldbetLottomatica e a 2.00 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.53 su GoldbetLottomatica e a 1.55 su Sportbet.

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    Il pronostico

    Dopo venti partite senza vittorie è arrivato il momento di sbloccarsi. Lo Slavia Praga sente da vicino il profumo della prima vittoria. I numeri ci dicono inoltre che la gara regalerà almeno tre reti complessive.

    Le probabili formazioni di Sabah-Slavia Praga

    SABAH (3-4-2-1): Pokatilov; Zedadka, Dasdamirov, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Parris, Simic, Nwachukwu; Mickels. 
    SLAVIA PRAGA (3-4-2-1):     Markovic; Vlcek, Zima, Holes; Isife, Sadilek, Nowak, Suleiman; Ayaosi, Provod; Chytil.

    POSSIBILE RISULTATO: 1-3
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