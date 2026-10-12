Pronostico Inter-Club Brugge: coi belgi in campo questo segno è una garanzia

Inter-Club Brugge è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tornano a risuonare le note dell’inno della Champions League a San Siro, con l’Inter che mette nel mirino i primi tre punti della sua League Phase dopo la sconfitta per 2-1 rimediata nella prima giornata contro il Real Madrid dell’ex Mourinho.

Quella rimane l’unico KO dei nerazzurri tra coppa e campionato. Da allora la squadra di Cristian Chivu ha battuto 5-3 l’Udinese, ha pareggiato 2-2 lo scontro diretto con la Roma di Gasperini e, sabato scorso, ha travolto 3-0 il Parma (Sucic, Calhanoglu e Thuram) nella prima uscita dopo la lunga sosta per le nazionali.

Bottino che consente al tecnico rumeno di conservare il primo posto – in condivisione con la sorprendente Lazio di Gattuso – a quota 16 punti e di dimostrare a chi si candida a sedersi sul trono d’Italia che la formazione da battere è sempre la Beneamata. L’Inter in Serie A sta brillando a livello offensivo – 18 gol in 6 partite ne fanno il miglior attacco del torneo – e contro i ducali ha fatto registrare il secondo clean sheet stagionale. Quello che ci voleva dopo quattro gare nelle quali non aveva mai incassato meno di due reti.

Sarà un bel banco di prova, anche il questo senso, la sfida casalinga con i belgi del Club Brugge, in cui milita tra l’altro l’ex Sommer – l’estremo difensore elvetico si è trasferito in Belgio proprio la scorsa estate – e la cui stella è il giovane attaccante italotedesco Tresoldi, che non ha ancora scelto se dire sì al ct azzurro Mancini oppure se continuare a giocare con la Mannschaft (finora ha vestito solo maglia dell’U21 della Germania).

Riecco l’ex Sommer e spauracchio Tresoldi

Il Club Brugge negli ultimi anni si è rivelato un avversario ostico in Champions League, raggiungendo spesso la fase ad eliminazione diretta, lanciando diversi talenti e non rinunciando a un atteggiamento propositivo anche contro squadre più forti.

All’esordio in coppa gli uomini guidati dall’allenatore croato Ivan Leko hanno perso 3-2 in casa con l’Aston Villa, concedendo un po’ troppo dietro. In Pro League però si sono prontamente rifatti e da allora hanno inanellato tre vittorie di fila, l’ultima sabato scorso prendendo a pallate il La Louviere (1-4) e volando al secondo posto della classifica dietro al Gent (7 successi, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Leko a Milano dovrà fare a meno del solo Ordonez. Il modulo con cui i belgi affronteranno l’Inter è il 4-2-3-1, con Forbs, Vetlesen e Virgili alle spalle di Tresoldi. Chivu invece riproporrà i titolarissimi dopo il corposo turnover con il Parma. Rispetto al match con gli emiliani torneranno dal 1′ Akanji e Bastoni in difesa, Barella e Zielinski a centrocampo e in attacco Lautaro Martinez prenderà il posto di Pio Esposito. Solo panchina per l’altro ex della sfida, Aleksandar Stankovic, che lo scorso anno era in prestitpo proprio al Brugge.

Come vedere Inter-Club Brugge in diretta tv e streaming

Inter-Club Brugge è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Primo scontro diretto ufficiale tra Inter e Club Brugge. Dopo l’amaro esordio di Madrid, la Beneamata non può permettersi passi falsi casalinghi per non complicare il cammino nella fase a gironi. La differenza di tasso tecnico e la forza d’urto di un attacco da tre reti a partita pendono nettamente dalla parte di Lautaro e compagni, ma l’impostazione offensiva del Brugge – le ultime 16 partite europee dei belgi hanno fatto registrare ben 66 gol totali, con una media da capogiro di 4,13 reti a incontro – spalanca la porta a un match vivace e ricco di occasioni da gol. La squadra di Chivu è ovviamente favorita contro un avversario che l’ha spuntata in appena 2 degli ultimi 18 incroci contro formazioni italiane (6 pareggi e 10 sconfitte).

Le probabili formazioni di Inter-Club Brugge

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Han-Beom Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1