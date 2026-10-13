Pronostico Lipsia-PSV: una certezza c’è, ed è assoluta

Lipsia-PSV è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una sola vittoria nelle ultime 11 partite di Champions League per il Lipsia. Non il massimo per i tedeschi che, però, contro il PSV, partono decisamente con i favori del pronostico dalla propria parte.

Nonostante una fase difensiva poco invidiabile (nelle ultime 19 partite europee il Lipsia ha sempre preso gol) in questo match la squadra di casa contro un PSV in generale in forma ma che quando si muove in trasferta in Germania non riesce mai a rendersi pericoloso, dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti. Sì, gli olandesi hanno vinto solamente una delle 21 partite giocate in terra tedesca: cinque i pareggi e quindici le sconfitte. Il divario, nonostante si parli di una squadra comunque importante in Patria, rimane netto, con due campionati anche diversi sotto l’aspetto dell’allenamento.

Insomma, ci pare abbastanza chiaro come questa partita possa realmente andare a finire. Così come ci pare abbastanza chiaro un altro fattore del match. Che vi diciamo sotto nel nostro pronostico.

Come vedere Lipsia-PSV in diretta tv e in streaming

La sfida Lipsia-PSV è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata 1.70 Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Sportbet.

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Il pronostico

La vittoria del Lipsia ci sta anche per tutti i numeri che vi abbiamo messo in evidenza prima. La cosa certa, però, sempre rimanendo ai numeri, è che entrambe le formazioni dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. La quota è bassa, ed è ulteriormente in calo.

Le probabili formazioni di Lipsia-PSV

LIPSIA (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald; Nusa, Nkunku, Maksimovic; Gruda.

PSV (4-3-3): Kovar; Kostic, Obispo, Geertruida, Dest; Fernandez, Sano, Til; Van Bommel, Man, Perisic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1