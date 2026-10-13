Pronostico Feyenoord-Como: al De Kuip non si passa facilmente

Feyenoord-Como è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’atterraggio sul pianeta Champions League è stato più morbido del previsto per il Como di Cesc Fabregas, che un mese fa alla prima assoluta nella coppa dalle grandi orecchie ha dato spettacolo maltrattando (4-1) una squadra, il Lipsia, ormai da anni abituata a calpestare questi palcoscenici. Una vittoria altisonante che non ha fatto altro che testimoniare la crescita esponenziale dei lariani, ad oggi uno dei club più interessanti del calcio italiano e della nostra Serie A.

Da quel successo, però, Nico Paz e compagni non hanno brillato in quanto a costanza, probabilmente perché abituarsi al famigerato doppio impegno non è per nulla semplice. In campionato il Como ha battuto di misura il Parma (2-1), ha perso a sorpresa a Frosinone (2-0) e domenica scorsa non è riuscito ad avere la meglio su una Roma in 10 uomini da inizio ripresa nel big match della sesta giornata, terminato 0-0 (primo risultato a occhiali della Serie A 2026-27).

Insomma, qualcosina va sistemata se l’obiettivo è quello di fare bene su due fronti e provare a restare in corsa per i primi posti come lo scorso anno.

Il Feyenoord sta volando in Eredivisie

Nel frattempo arriva la prima trasferta continentale, in uno stadio sempre molto caldo come il De Kuip, la casa del Feyenoord. Gli olandesi nella prima giornata di League Phase sono stati strapazzati da uno spietato Barcellona al Camp Nou (5-1) iniziando malissimo l’avventura europea. Quella debacle, tuttavia, sembra aver suonato la carica: da quel momento gli uomini di Giovanni van Bronckhorst hanno messo il turbo in Eredivisie – tre vittorie di fila segnando 14 gol complessivi e non subendono neanche uno – e sono meritatamente primi in classifica a +1 sul PSV Eindhoven.

Van Bronckhorst contro il Como si affiderà come al solito al 4-3-3: come boa centrale in attacco l’attaccante iberico Ferri, supportato dai lati dal recuperato Hadj Moussa e da Valente. Niente da fare per Nelson e probabilmente anche per Watanabe, indisponibili insieme a Gonçalo Borges, Bos, Moder, Nieuwkoop, Smal e Van Persie. Dall’altro lato, Fabregas non potrà contare su Kean, ancora alle prese con un problema alla tibia. Per il resto, tutti a dispozione del tecnico catalano, che dovrebbe ruotare qualcuno rispetto alla sfida con la Roma.

Come vedere Feyenoord-Como in diretta tv e streaming

Feyenoord-Como è in programma mercoledì alle 18:45 al De Kuip di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” è quotata a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il De Kuip, come detto, è uno stadio difficile da espugnare, al di là del momento di forma dei padroni di casa. Qui il Feyenoord ha vinto 4 delle ultime 5 partite giocate in Champions (qualificazioni incluse). E poi gli olandesi, pur non avendo una difesa impermeabile, segnano con costanza, specie in Europa: non hanno trovato il gol soltanto in 2 delle ultime 16 gare disputate nella fase a gironi/campionato della coppa più prestigiosa.

Ciò che conforta Fabregas, tuttavia, è il recente record del club di Rotterdam con le italiane, contro le quali ha conquistato la vittoria in appena 1 degli ultimi 7 incroci.

In definitiva, la spinta del De Kuip e l’entusiasmo del Feyenoord per il filotto in Eredivisie rendono questa trasferta un esame davvero ostico per il Como. I lariani hanno comunque la qualità tecnica per fare male e trovare la via della rete, ma la fame di riscatto continentale degli olandesi e il fattore campo ci impediscono di optare per il segno 2 a cuor leggero, sebbene i bookmaker considerino leggermente favoriti Nico Paz e compagni. La combo Gol+Over 2.5 è, secondo noi, la scelta giusta per questo match.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Como

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St Juste, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Alex Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2