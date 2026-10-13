Home » CALCIO » CHAMPIONS LEAGUE » Pronostico Feyenoord-Como: al De Kuip non si passa facilmente

Pronostico Feyenoord-Como: al De Kuip non si passa facilmente

di

Feyenoord-Como è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’atterraggio sul pianeta Champions League è stato più morbido del previsto per il Como di Cesc Fabregas, che un mese fa alla prima assoluta nella coppa dalle grandi orecchie ha dato spettacolo maltrattando (4-1) una squadra, il Lipsia, ormai da anni abituata a calpestare questi palcoscenici. Una vittoria altisonante che non ha fatto altro che testimoniare la crescita esponenziale dei lariani, ad oggi uno dei club più interessanti del calcio italiano e della nostra Serie A.

Nico Paz
Pronostico Feyenoord-Como: al De Kuip non si passa facilmente (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Da quel successo, però, Nico Paz e compagni non hanno brillato in quanto a costanza, probabilmente perché abituarsi al famigerato doppio impegno non è per nulla semplice. In campionato il Como ha battuto di misura il Parma (2-1), ha perso a sorpresa a Frosinone (2-0) e domenica scorsa non è riuscito ad avere la meglio su una Roma in 10 uomini da inizio ripresa nel big match della sesta giornata, terminato 0-0 (primo risultato a occhiali della Serie A 2026-27).

Insomma, qualcosina va sistemata se l’obiettivo è quello di fare bene su due fronti e provare a restare in corsa per i primi posti come lo scorso anno.

Il Feyenoord sta volando in Eredivisie

Nel frattempo arriva la prima trasferta continentale, in uno stadio sempre molto caldo come il De Kuip, la casa del Feyenoord. Gli olandesi nella prima giornata di League Phase sono stati strapazzati da uno spietato Barcellona al Camp Nou (5-1) iniziando malissimo l’avventura europea. Quella debacle, tuttavia, sembra aver suonato la carica: da quel momento gli uomini di Giovanni van Bronckhorst hanno messo il turbo in Eredivisie – tre vittorie di fila segnando 14 gol complessivi e non subendono neanche uno – e sono meritatamente primi in classifica a +1 sul PSV Eindhoven.

Van Bronckhorst
Pronostico Feyenoord-Como: al De Kuip non si passa facilmente (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Van Bronckhorst contro il Como si affiderà come al solito al 4-3-3: come boa centrale in attacco l’attaccante iberico Ferri, supportato dai lati dal recuperato Hadj Moussa e da Valente. Niente da fare per Nelson e probabilmente anche per Watanabe, indisponibili insieme a Gonçalo Borges, Bos, Moder, Nieuwkoop, Smal e Van Persie. Dall’altro lato, Fabregas non potrà contare su Kean, ancora alle prese con un problema alla tibia. Per il resto, tutti a dispozione del tecnico catalano, che dovrebbe ruotare qualcuno rispetto alla sfida con la Roma.

Come vedere Feyenoord-Como in diretta tv e streaming

Feyenoord-Como è in programma mercoledì alle 18:45 al De Kuip di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” è quotata a 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.58 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il De Kuip, come detto, è uno stadio difficile da espugnare, al di là del momento di forma dei padroni di casa. Qui il Feyenoord ha vinto 4 delle ultime 5 partite giocate in Champions (qualificazioni incluse). E poi gli olandesi, pur non avendo una difesa impermeabile, segnano con costanza, specie in Europa: non hanno trovato il gol soltanto in 2 delle ultime 16 gare disputate nella fase a gironi/campionato della coppa più prestigiosa.

Ciò che conforta Fabregas, tuttavia, è il recente record del club di Rotterdam con le italiane, contro le quali ha conquistato la vittoria in appena 1 degli ultimi 7 incroci.

In definitiva, la spinta del De Kuip e l’entusiasmo del Feyenoord per il filotto in Eredivisie rendono questa trasferta un esame davvero ostico per il Como. I lariani hanno comunque la qualità tecnica per fare male e trovare la via della rete, ma la fame di riscatto continentale degli olandesi e il fattore campo ci impediscono di optare per il segno 2 a cuor leggero, sebbene i bookmaker considerino leggermente favoriti Nico Paz e compagni. La combo Gol+Over 2.5 è, secondo noi, la scelta giusta per questo match.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Como

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St Juste, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Alex Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2
Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Torino-Udinese

Pronostico Torino-Udinese: c’è profumo di clamoroso

Pronostico Atalanta-Venezia

Pronostico Atalanta-Venezia: adesso la panchina è a forte rischio

Maldini e Fazzini

Pronostico Cagliari-Juventus: prova del nove nel fortino sardo