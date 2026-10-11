Pronostico Real Sociedad-Deportivo A Coruna: la quarta di fila per la prima volta

Real Sociedad-Deportivo A Coruna è una gara dell’ottava giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Dieci punti in classifica dopo sette giornate per entrambe le formazioni. Sì, Real Sociedad e Deportivo A Coruna hanno iniziato bene. Ma se da un lato, relativo ai padroni di casa, questo era anche ipotizzabile visto che parliamo comunque di una squadra importante, era meno preventivabile per la formazione ospite, neopromossa, ma che comunque ha fatto un buon mercato durante l’estate.
Certo, la vittoria alla formazione manca dal 5 settembre, poi in campionato dopo un ottimo avvio sono arrivati tre pareggi e una sconfitta. Si è tornati nella dimensione giusta, e di questo i padroni di casa ne possono decisamente approfittare mettendo in campo la migliore qualità, intanto, ma anche un dato che sottolinea come non ci sia stata chissà quale storia negli anni passati.
La Real Sociedad, infatti, ha vinto gli ultimi tre scontri diretti contro il Depor e mai è riuscita a fare quattro di fila. Il poker manca, ma crediamo sia arrivata davvero l’ora di toccare un altro record.
Come vedere Real Sociedad-Deportivo A Coruna in diretta tv e streaming
La sfida Real Sociedad-Deportivo A Coruna, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria della Real Sociedad è quotata 1.58 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Quarta vittoria di fila per la Real Sociedad contro il Depor e sorpasso in classifica. I padroni di casa ripartono alla grande dopo la sosta. Dopo un ottimo avvio, invece, per gli ospiti è il momento di pensare solo alla salvezza per non rischiare nulla nel corso della stagione. Gara da GOL.
Le probabili formazioni di Real Sociedad-Deportivo A Coruna
REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Beitia, Martin, Sarr, Gomez; Herrera, Soler; Barrenetxea, Sucic, Guedes; Oyarzabal.
DEPORTIVO A CORUNA (4-2-3-1): Roman; Navarro, Gimenez, Noubi, Quagliata; Soriano, Amatucci; Cruz, Jensen, Hernandez; Nsongo.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus