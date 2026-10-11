Home » CALCIO » Pronostico Real Sociedad-Deportivo A Coruna: la quarta di fila per la prima volta

Pronostico Real Sociedad-Deportivo A Coruna: la quarta di fila per la prima volta

di

Real Sociedad-Deportivo A Coruna è una gara dell’ottava giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Dieci punti in classifica dopo sette giornate per entrambe le formazioni. Sì, Real Sociedad e Deportivo A Coruna hanno iniziato bene. Ma se da un lato, relativo ai padroni di casa, questo era anche ipotizzabile visto che parliamo comunque di una squadra importante, era meno preventivabile per la formazione ospite, neopromossa, ma che comunque ha fatto un buon mercato durante l’estate.

Pronostico Real Sociedad-Deportivo A Coruna
Pronostico Real Sociedad-Deportivo A Coruna: la quarta di fila per la prima volta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Certo, la vittoria alla formazione manca dal 5 settembre, poi in campionato dopo un ottimo avvio sono arrivati tre pareggi e una sconfitta. Si è tornati nella dimensione giusta, e di questo i padroni di casa ne possono decisamente approfittare mettendo in campo la migliore qualità, intanto, ma anche un dato che sottolinea come non ci sia stata chissà quale storia negli anni passati.

La Real Sociedad, infatti, ha vinto gli ultimi tre scontri diretti contro il Depor e mai è riuscita a fare quattro di fila. Il poker manca, ma crediamo sia arrivata davvero l’ora di toccare un altro record. 

Come vedere Real Sociedad-Deportivo A Coruna in diretta tv e streaming

Come vedere Real Sociedad-Deportivo A Coruna
Come vedere Real Sociedad-Deportivo A Coruna in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Real Sociedad-Deportivo A Coruna, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 1.58 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Quarta vittoria di fila per la Real Sociedad contro il Depor e sorpasso in classifica. I padroni di casa ripartono alla grande dopo la sosta. Dopo un ottimo avvio, invece, per gli ospiti è il momento di pensare solo alla salvezza per non rischiare nulla nel corso della stagione. Gara da GOL.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Deportivo A Coruna

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Beitia, Martin, Sarr, Gomez; Herrera, Soler; Barrenetxea, Sucic, Guedes; Oyarzabal.
DEPORTIVO A CORUNA (4-2-3-1): Roman; Navarro, Gimenez, Noubi, Quagliata; Soriano, Amatucci; Cruz, Jensen, Hernandez; Nsongo.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Maldini e Fazzini

Pronostico Cagliari-Juventus: prova del nove nel fortino sardo

Pulisic e De Winter

Pronostico Sassuolo-Milan: Emilia terra amara per il Diavolo

Bernardeschi

Pronostico Lecce-Bologna: due attacchi con le polveri bagnate