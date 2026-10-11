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Pronostico Padova-Carrarese: la sosta non stoppa la crisi

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Padova-Carrarese è una gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Il Padova, alla sosta, se n’è andato con una sconfitta. Ma di poco conto, perché è arrivata sul campo del Palermo che inizia a dominare il campionato. In casa, inoltre, è arrivato un pareggio contro l’altra corazzata, il Verona, e una vittoria contro l’Ascoli.

Pronostico Padova-Carrarese
Pronostico Padova-Carrarese: la sosta non stoppa la crisi (Profilo Instagram Padova) – Ilveggente.it

In generale, quindi, è un ottimo momento di forma. Cosa che non si può dire per la Carrarese che sicuramente ha sfruttato queste tre settimane di sosta per lavorare, ma non basta per uscire da una crisi profonda. Un solo punto nelle prime cinque giornate sono un bottino molto misero per una squadra che sicuramente sperava di partire in maniera diversa. Ma non c’è stato verso, fino ad oggi, di cambiare marcia.

L’occasione quindi è assai ghiotta per il Padova: i tre punti potrebbero dire entrare anche nella zona playoff – anche se non è la promozione l’obiettivo stagione – e stare sereni per un poco di tempo. O, per meglio dire, lavorare in settimana senza grossi assilli di classifica. Una situazione che ci induce quindi a dire, anche guardando i numero e i precedenti, che in questo match esista davvero una squadra favorita. E sotto vi diciamo il nostro pronostico.

Come vedere Padova-Carrarese in diretta tv e in streaming

Padova-Carrarese in programma domenica alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Una quota altissima per la vittoria del Padova che dobbiamo sicuramente segnalare. C’è la quota del GOL in calo, ma ci fidiamo di più, onestamente, di un’affermazione dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Padova-Carrarese

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Sgarbi; Capelli, Galazzi, Zuelli, Fusi, Cocchi; Caprari, Moro.
CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Romani; Belloni, Parlanti, Schiavi, Reale, Rouhi; Cisse, Abiuso. 

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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