I pronostici di domenica 11 ottobre: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di domenica 11 ottobre, dal lunch match tra Como e Roma alla trasferta ostica della Juve a Cagliari: il nostro campionato propone un programma domenicale scoppiettante.
Il Cagliari è una delle grandi sorprese di questo primo scorcio di Serie A. Quattro vittorie in cinque gare per i sardi, che non iniziavano così bene dai tempi dell’indimenticato Gigi Riva e dello storico scudetto del 1970.
Una partenza davvero sorprendente quella della formazione guidata da Fabio Pisacane, sconfitta solo dall’Inter campione d’Italia in carica: gli altri match li hanno tutti vinti, incassando a malapena un gol. A Udine l’ultima impresa dei rossoblù, capaci di portare via i tre punti anche da un campo ostico come il Bluenergy Stadium grazie a una rete del figlio d’arte Maldini (0-1). La classifica è da vertigini per una squadra che non è abituata a stare così in alto: il Cagliari è quarto, a -1 da Roma, Lazio e Inter che al momento si stanno contendendo il primo posto. Un avvio da sogno.
La Juventus dovrà dunque affrontare i sardi con tutte le precauzioni del caso, a maggior ragione dopo un inizio di stagione che non si può considerare all’altezza di quelle che sono le ambizioni del club bianconero.
Il Cagliari vive un momento di forma entusiasmante e venderà cara la pelle tra le mura amiche, ma il divario di qualità complessiva e la fame di punti della Juve spingono i favori del pronostico verso la Signora. La squadra di Spalletti ha bisogno del blitz esterno per dare una sterzata definitiva al campionato. Consigliamo a tal proposito il 2 fisso.
L’altro match da attenzionare, nel nostro campionato, è il big match dell’ora di pranzo tra Como e Roma, che prevede una sfida nella sfida tra Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini. Nonostante lariani e giallorossi abbiano fatto registrare numeri difensivi importanti, la gara del “Sinigaglia” dovrebbe vedere entrambe le squadre andare a segno almeno una volta. Gara da Gol anche la partita di cartello della domenica di Premier League tra Liverpool e Man City.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 2-4 in Liverpool-Manchester City, Premier League, ore 17:30
Vincenti
- LAZIO (in Lazio-Monza, Serie A, ore 15:00)
- BETIS (in Betis-Osasuna, Liga, ore 18:30)
- JUVENTUS (in Cagliari-Juventus, Serie A, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Motherwell-Celtic, Scottish Premiership, ore 13:00
- Vaduz-Basilea, Swiss Super League, ore 16:30
- Benfica-Vitoria Guimaraes, Liga Portugal, ore 19:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Como-Roma, Serie A, ore 12:30
- Colonia-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 15:30
- Sassuolo-Milan, Serie A, ore 18:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 9.55 GOLDBET ; 10.05 SPORTBET; 9.55 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Crystal Palace-Nottingham Forest, Premier League, ore 15:00
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