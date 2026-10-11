Home » Pronostici » I pronostici di domenica 11 ottobre: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di domenica 11 ottobre: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga

di

I pronostici di domenica 11 ottobre, dal lunch match tra Como e Roma alla trasferta ostica della Juve a Cagliari: il nostro campionato propone un programma domenicale scoppiettante. 

Il Cagliari è una delle grandi sorprese di questo primo scorcio di Serie A. Quattro vittorie in cinque gare per i sardi, che non iniziavano così bene dai tempi dell’indimenticato Gigi Riva e dello storico scudetto del 1970.

Spalletti
I pronostici di domenica 11 ottobre: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Una partenza davvero sorprendente quella della formazione guidata da Fabio Pisacane, sconfitta solo dall’Inter campione d’Italia in carica: gli altri match li hanno tutti vinti, incassando a malapena un gol. A Udine l’ultima impresa dei rossoblù, capaci di portare via i tre punti anche da un campo ostico come il Bluenergy Stadium grazie a una rete del figlio d’arte Maldini (0-1). La classifica è da vertigini per una squadra che non è abituata a stare così in alto: il Cagliari è quarto, a -1 da Roma, Lazio e Inter che al momento si stanno contendendo il primo posto. Un avvio da sogno.

La Juventus dovrà dunque affrontare i sardi con tutte le precauzioni del caso, a maggior ragione dopo un inizio di stagione che non si può considerare all’altezza di quelle che sono le ambizioni del club bianconero.

Il Cagliari vive un momento di forma entusiasmante e venderà cara la pelle tra le mura amiche, ma il divario di qualità complessiva e la fame di punti della Juve spingono i favori del pronostico verso la Signora. La squadra di Spalletti ha bisogno del blitz esterno per dare una sterzata definitiva al campionato. Consigliamo a tal proposito il 2 fisso.

L’altro match da attenzionare, nel nostro campionato, è il big match dell’ora di pranzo tra Como e Roma, che prevede una sfida nella sfida tra Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini. Nonostante lariani e giallorossi abbiano fatto registrare numeri difensivi importanti, la gara del “Sinigaglia” dovrebbe vedere entrambe le squadre andare a segno almeno una volta. Gara da Gol anche la partita di cartello della domenica di Premier League tra Liverpool e Man City.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL 2-4 in Liverpool-Manchester City, Premier League, ore 17:30

Vincenti

  • LAZIO (in Lazio-Monza, Serie A, ore 15:00)
  • BETIS (in Betis-Osasuna, Liga, ore 18:30)
  • JUVENTUS (in Cagliari-Juventus, Serie A, ore 20:45)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Motherwell-Celtic, Scottish Premiership, ore 13:00
  • Vaduz-Basilea, Swiss Super League, ore 16:30
  • Benfica-Vitoria Guimaraes, Liga Portugal, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Como-Roma, Serie A, ore 12:30
  • Colonia-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 15:30
  • Sassuolo-Milan, Serie A, ore 18:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 9.55 GOLDBET ; 10.05 SPORTBET; 9.55 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Crystal Palace-Nottingham Forest, Premier League, ore 15:00

 

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Maldini e Fazzini

Pronostico Cagliari-Juventus: prova del nove nel fortino sardo

Pulisic e De Winter

Pronostico Sassuolo-Milan: Emilia terra amara per il Diavolo

Bernardeschi

Pronostico Lecce-Bologna: due attacchi con le polveri bagnate