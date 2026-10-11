I pronostici di domenica 11 ottobre: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di domenica 11 ottobre, dal lunch match tra Como e Roma alla trasferta ostica della Juve a Cagliari: il nostro campionato propone un programma domenicale scoppiettante.

Il Cagliari è una delle grandi sorprese di questo primo scorcio di Serie A. Quattro vittorie in cinque gare per i sardi, che non iniziavano così bene dai tempi dell’indimenticato Gigi Riva e dello storico scudetto del 1970.

Una partenza davvero sorprendente quella della formazione guidata da Fabio Pisacane, sconfitta solo dall’Inter campione d’Italia in carica: gli altri match li hanno tutti vinti, incassando a malapena un gol. A Udine l’ultima impresa dei rossoblù, capaci di portare via i tre punti anche da un campo ostico come il Bluenergy Stadium grazie a una rete del figlio d’arte Maldini (0-1). La classifica è da vertigini per una squadra che non è abituata a stare così in alto: il Cagliari è quarto, a -1 da Roma, Lazio e Inter che al momento si stanno contendendo il primo posto. Un avvio da sogno.

La Juventus dovrà dunque affrontare i sardi con tutte le precauzioni del caso, a maggior ragione dopo un inizio di stagione che non si può considerare all’altezza di quelle che sono le ambizioni del club bianconero.

Il Cagliari vive un momento di forma entusiasmante e venderà cara la pelle tra le mura amiche, ma il divario di qualità complessiva e la fame di punti della Juve spingono i favori del pronostico verso la Signora. La squadra di Spalletti ha bisogno del blitz esterno per dare una sterzata definitiva al campionato. Consigliamo a tal proposito il 2 fisso.

L’altro match da attenzionare, nel nostro campionato, è il big match dell’ora di pranzo tra Como e Roma, che prevede una sfida nella sfida tra Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini. Nonostante lariani e giallorossi abbiano fatto registrare numeri difensivi importanti, la gara del “Sinigaglia” dovrebbe vedere entrambe le squadre andare a segno almeno una volta. Gara da Gol anche la partita di cartello della domenica di Premier League tra Liverpool e Man City.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 in Liverpool-Manchester City, Premier League, ore 17:30

Vincenti

LAZIO (in Lazio-Monza, Serie A, ore 15:00)

(in Lazio-Monza, Serie A, ore 15:00) BETIS (in Betis-Osasuna, Liga, ore 18:30)

(in Betis-Osasuna, Liga, ore 18:30) JUVENTUS (in Cagliari-Juventus, Serie A, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Motherwell-Celtic , Scottish Premiership, ore 13:00

, Scottish Premiership, ore 13:00 Vaduz-Basilea , Swiss Super League, ore 16:30

, Swiss Super League, ore 16:30 Benfica-Vitoria Guimaraes, Liga Portugal, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Como-Roma , Serie A, ore 12:30

, Serie A, ore 12:30 Colonia-Borussia Monchengladbach , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Sassuolo-Milan, Serie A, ore 18:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 9.55 GOLDBET ; 10.05 SPORTBET; 9.55 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Crystal Palace-Nottingham Forest, Premier League, ore 15:00