Pronostico Catanzaro-Mantova: nella storia una sola volta. E occhio alla quota in calo

Catanzaro-Mantova è una gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Sotto otto i precedenti nella storia tra queste due formazioni. E, in una sola occasione, il Mantova è riuscito a vincere contro il Catanzaro. La classifica attuale del campionato di Serie B ci dice, inoltre, che potrebbe succedere di nuovo, ma non è poi così scontato.

Il Catanzaro dopo visto da vicino la Serie A ha iniziato malissimo la stagione con una sola vittoria dopo le prime giornate, in casa contro la Carrarese. Il Ceravolo può e deve essere l’arma in più per i calabresi che non hanno la stessa rosa dell’anno scorso, è evidente, e nemmeno lo stesso allenatore, ma che sanno benissimo di meritare un tipo di graduatoria diverso. Il Mantova invece ha cominciato alla grandissima: terzo posto in classifica alle spalle del Palermo. Insomma, un cammino virtuoso fino ad oggi.

Andando sempre a spulciare i passati scontri diretti, quello che viene all’occhio è il fatto che il pareggio è uscito fuori nella maggiore parte delle occasioni. Ora, vedendo la classifica, tenendo in considerazione lo stato di forma, e anche il fattore campo, è tutt’altro che impossibile pensare che questa sfida possa nuovamente finire in questo modo. E c’è anche una quota in calo.

Come vedere Catanzaro-Mantova in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Mantova in programma domenica alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.60 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

La quota in calo è relativa al GOL: entrambe dovrebbero riuscire a trovare nel corso del match la via della rete. Alla fine, come spiegato prima, occhio al pareggio anche.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Mantova

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Dorval, Petriccione, Giovane, D’Alessandro; Alesi, Pafundi; Iemmello.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Kouda, Benaissa; Bragantini, Ruocco; Gliozzi.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1