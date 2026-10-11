Home » CALCIO » Anteprime » Pronostico Catanzaro-Mantova: nella storia una sola volta. E occhio alla quota in calo

Pronostico Catanzaro-Mantova: nella storia una sola volta. E occhio alla quota in calo

di

Catanzaro-Mantova è una gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Sotto otto i precedenti nella storia tra queste due formazioni. E, in una sola occasione, il Mantova è riuscito a vincere contro il Catanzaro. La classifica attuale del campionato di Serie B ci dice, inoltre, che potrebbe succedere di nuovo, ma non è poi così scontato.

Pronostico Catanzaro-Mantova
Pronostico Catanzaro-Mantova: nella storia una sola volta. E occhio alla quota in calo (Profilo Instagram Catanzaro) – Ilveggente.it

Il Catanzaro dopo visto da vicino la Serie A ha iniziato malissimo la stagione con una sola vittoria dopo le prime giornate, in casa contro la Carrarese. Il Ceravolo può e deve essere l’arma in più per i calabresi che non hanno la stessa rosa dell’anno scorso, è evidente, e nemmeno lo stesso allenatore, ma che sanno benissimo di meritare un tipo di graduatoria diverso. Il Mantova invece ha cominciato alla grandissima: terzo posto in classifica alle spalle del Palermo. Insomma, un cammino virtuoso fino ad oggi.

Andando sempre a spulciare i passati scontri diretti, quello che viene all’occhio è il fatto che il pareggio è uscito fuori nella maggiore parte delle occasioni. Ora, vedendo la classifica, tenendo in considerazione lo stato di forma, e anche il fattore campo, è tutt’altro che impossibile pensare che questa sfida possa nuovamente finire in questo modo. E c’è anche una quota in calo.

Come vedere Catanzaro-Mantova in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Mantova in programma domenica alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.15 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL è a 1.60 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La quota in calo è relativa al GOL: entrambe dovrebbero riuscire a trovare nel corso del match la via della rete. Alla fine, come spiegato prima, occhio al pareggio anche.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Mantova

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Dorval, Petriccione, Giovane, D’Alessandro; Alesi, Pafundi; Iemmello. 
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Kouda, Benaissa; Bragantini, Ruocco; Gliozzi. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Maldini e Fazzini

Pronostico Cagliari-Juventus: prova del nove nel fortino sardo

Pulisic e De Winter

Pronostico Sassuolo-Milan: Emilia terra amara per il Diavolo

Bernardeschi

Pronostico Lecce-Bologna: due attacchi con le polveri bagnate