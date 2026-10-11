Pronostico Friburgo-Schalke 04: la strada è tutta in salita

Friburgo-Schalke 04 è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca domenica 11 ottobre alle 15:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Friburgo ha iniziato la Bundesliga da protagonista: le vittorie contro Werder Brema, Paderborn e Borussia Mönchengladbach hanno messo in evidenza le qualità offensive della squadra, capace di segnare con continuità e di imporsi anche con margini ampi. Il pareggio per 2-2 sul campo dell’Eintracht Francoforte ha interrotto la serie di successi, ma non ha cancellato le buone impressioni lasciate nelle prime giornate.

Lo Schalke 04 arriva a questo appuntamento con un rendimento più discontinuo, ma con segnali incoraggianti sul piano della tenuta difensiva. Dopo la sconfitta contro l’Augsburg, la squadra di Gelsenkirchen ha pareggiato con il Bayern Monaco, conquistato una vittoria esterna contro l’Union Berlino e chiuso senza reti la gara con l’Elversberg. La trasferta rappresenta una prova impegnativa: serviranno organizzazione e attenzione per contenere un avversario che in casa ha già dimostrato di poter essere molto incisivo.

Il Friburgo può fare affidamento sul fattore campo e sulla capacità di trasformare il proprio gioco offensivo in occasioni da rete. Lo Schalke dovrà mantenere ordine e compattezza per limitare gli spazi e provare a sfruttare le opportunità in ripartenza. La squadra ospite ha già dimostrato di poter ottenere risultati in trasferta, ma la continuità mostrata dai padroni di casa nelle prime giornate rappresenta un elemento importante in vista di questa sfida.

Come vedere Friburgo-Schalke 04 in diretta tv e streaming

Friburgo-Schalke 04 è in programma domenica 11 ottobre alle 15:30. Non è prevista una copertura televisiva dell’evento in Italia.

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