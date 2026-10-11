Pronostico Modena-Verona: davanti fanno la differenza

Modena-Verona è una gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
Senza dubbio il Verona di Baroni è una di quelle squadre attrezzate per tornare in Serie A. Non solo la scelta di un allenatore importante, ma anche la riconferma di diversi uomini che, soprattutto in attacco, possono fare la differenza in qualsiasi momento.
Il Modena dal proprio canto non ha nessuna intenzione di ricominciare con una sconfitta. I gialli emiliani, che hanno preso pure Belotti nel corso dell’estate, vengono da due risultati utili di fila e vogliono difendere almeno il sesto posto. E perché no, anche sognare la seconda piazza. Una vittoria, infatti, permetterebbe (Mantova permettendo) di mettersi alle spalle del Palermo. Ma in generale i padroni di casa non è che abbiano una rosa così importante per la promozione diretta. E anche se siamo solamente all’inizio della stagione la sensazione è che il Verona sia comunque una squadra in crescita. E sicuramente assai capace di fare risultato.
Gli ultimi sei scontri diretti hanno regalato gol e spettacolo. Sì, proprio così. Almeno una rete per squadra in questo lasso di tempo è sempre capitata. Una situazione che si potrebbe serenamente ripetere anche in questo match che mette in palio dei punti davvero pesantissimi.
Come vedere Modena-Verona in diretta tv e in streaming
Modena-Verona in programma domenica alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
La vittoria del Verona è quotata 3.85 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.72 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Crediamo fortemente che il Verona possa riuscire a fare un risultato positivo. Una partita che i veneti possono anche portare a casa perché davanti, come detto, hanno dei giocatori assai importanti. Occhio al GOL: quota altissima e pure in calo.
Le probabili formazioni di Modena-Verona
MODENA (4-3-3): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling, Zampano; Santoro, Brugman, Bianco; Olzer, Ambrosino, Caso.
VERONA (4-2-3-1): Leali; Zappa, Korac, Edmundsson, Bradaric; Le Brogne, Bernede; Livramento, Harroui, Sarr; Mulattieri.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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