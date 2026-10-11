Pronostico Betis-Osasuna: la striscia è da record

Betis-Osasuna è una gara dell’ottava giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Era da 26 anni che il Betis non riusciva, in avvio di stagione, a mettere da parte così tanti punti in classifica. Una squadra che vuole riprendersi dopo la vittoria di ieri dell’Atletico Madrid il secondo posto in classifica e mantenere, tra le altre cose, anche aperta la striscia di vittoria contro l’Osasuna in campionato.
Negli ultimi sedici scontri diretti la squadra di Pellegrini ha perso solamente una volta, ma non è questo il dato: nelle ultime otto partite giocate in sette occasioni è arrivata una vittoria e l’altro risultato ovviamente è stato il pareggio. Non solo quindi lo stato di forma davvero impressionante dei biancoverdi, ma anche un trend assai positivo che per ovvi motivi ci spinge a dire una sola cosa. Vi lasciamo un poco sulle spine, rimandandovi sotto, ma è evidente che avrete capito anche voi di cosa parliamo.
A completare il quadro, oltre alla classifica ovviamente, ci sono anche i gol presi dall’Osasuna in questo avvio: 13. Una montagna di reti subiti per una squadra che, se dovesse mantenere questi numeri, lotterà fino all’ultima per riuscire a salvarsi.
Come vedere Betis-Osasuna in diretta tv e streaming
La sfida Betis-Osasuna, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
La vittoria del Betis è quotata 1.52 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Sta troppo bene il Betis, in questo momento, per pensare ad un risultato diverso di una vittoria dei padroni di casa. La quota del NO GOL, tra le altre cose, è altissima. Ed è anche in calo. Quindi occhio alla combo, che potrebbe regalare un valore clamoroso.
Le probabili formazioni di Betis-Osasuna
BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Llorente, Natan, Garcia; Roca, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Hernandez.
OSASUNA (4-2-3-1): Fernandez; Arguibide, Catena, Santos, Bretones; Moncayola, Munoz; Ruben Garcia, Oroz, Gomez; Budimir.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0
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