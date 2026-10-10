Pronostico Hull City-Everton: quante insidie in questo match

Hull City-Everton è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il ritorno in Premier League dello Hull City sta assumendo contorni molto più interessanti del previsto. Dopo cinque giornate i Tigers hanno raccolto 8 punti e occupano l’ottavo posto, grazie soprattutto a un avvio nel quale hanno già affrontato squadre di primo piano. Le vittorie contro Manchester United e Coventry hanno dato subito consistenza al progetto di Sergej Jakirovic, mentre i pareggi con Aston Villa e Chelsea hanno confermato la capacità della squadra di rimanere dentro le partite anche contro avversari superiori sulla carta. L’unica battuta d’arresto è arrivata nell’ultimo turno, con il 2-1 subito sul campo del Newcastle.

Dall’altra parte c’è un Everton ancora imbattuto. I Toffees hanno 9 punti e occupano il settimo posto, con due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque giornate. Dopo il successo all’esordio contro il Crystal Palace sono arrivati i pareggi contro Bournemouth, Manchester United e Tottenham, prima dell’1-0 casalingo sull’Ipswich. Il dato più significativo resta proprio la continuità: la squadra di David Moyes ha evitato la sconfitta in tutte le gare disputate e ha costruito il proprio rendimento soprattutto attraverso una fase difensiva molto solida.

Il confronto presenta quindi due squadre separate da un solo punto, ma con caratteristiche differenti. Hull può contare sul rendimento interno e non ha ancora perso in casa, mentre Everton arriva con una maggiore continuità complessiva. Anche le quote di mercato confermano una leggera preferenza per i Toffees, ma senza trasformare la sfida in un confronto dall’esito scontato: il fattore campo e la capacità dello Hull di concedere poco rendono plausibile una gara combattuta fino alla fine.

Come vedere Hull City-Everton in diretta tv e streaming

La sfida tra Hull City e Everton è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Per Hull City-Everton prevediamo un pareggio. La squadra di Moyes ha mostrato maggiore continuità nelle prime cinque giornate e non ha ancora conosciuto la sconfitta, ma lo Hull ha dimostrato di essere particolarmente difficile da affrontare davanti al proprio pubblico.

La soluzione che copre sia il pareggio sia il successo esterno tiene conto proprio di questo equilibrio: Everton parte con qualcosa in più sul piano della continuità, ma il rendimento casalingo dei Tigers suggerisce cautela sul segno esterno secco.

Le probabili formazioni di Hull City ed Everton

HULL CITY (5-4-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Herrington, Giles; Thomas, Slater, Crooks, Belloumi; McBurnie.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Maitland-Niles; Garner, Armstrong; Grealish, Dewsbury-Hall, Johnson; Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1