Pronostico Elche-Celta Vigo: una vera bestia nera

Elche-Celta Vigo è una gara dell’ottava giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Elche e Celta Vigo vanno entrambe a caccia di punti pesantissimi per la propria classifica. I padroni di casa sono terzultimi al momento, mentre il Celta, che ha due lunghezze in più, è al 15° posto. Non il massimo.

Prima della sosta entrambe hanno conquistato una vittoria: quindi magari sognavano di non andare allo stop. Ma i due allenatori hanno avuto il tempo di lavorare, visto che quelli che sono partiti oggettivamente sono stati pochi. Una situazione che ha permesso, soprattutto al Celta pensiamo, di prendere le misure alla nuova annata e quindi iniziare anche a pensare a una classifica diversa, a dare il via ad una rimonta necessaria per non ritrovarsi in delle situazioni complicate più avanti.

Per l’Elche, il Celta Vigo, è una vera e propria bestia nera perché ha perso quattro degli ultimi cinque scontri diretti. Le qualità in campo sono diverse e anche gli obiettivi totalmente opposti. Ci aspettiamo che questa situazione possa continuare. Magari anche con una terza volta consecutiva. E andiamo a vedere qual è.

Come vedere Elche-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida Elche-Celta Vigo, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Celta Vigo è quotata 2.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Gli ultimi due scontri diretti hanno regalato almeno un gol per squadra. Una situazione che si dovrebbe ripetere. Il Celta dovrebbe anche riuscire a tornare a casa con un risultato positivo. Noi pensiamo al colpo esterno, ma anche la doppia potrebbe essere una buona mossa.

Le probabili formazioni di Elche-Celta Vigo

ELCHE (4-2-3-1): Dituro; Sanchez, Chust, Bigas, Revivo; Villar, Morcillo; Valera, Lemar, Morente; Nino.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Alonso, Lago, Caceres; Rueda, Febas, Moriba, Carreira; Gonzalez, Duran, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2