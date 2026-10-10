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Pronostico Crystal Palace-Nottingham Forest: a Londra l’occasione per allungare

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Crystal Palace-Nottingham Forest è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Crystal Palace e Nottingham Forest arrivano alla sfida di Selhurst Park separate da un solo punto e con un rendimento ancora lontano dalle aspettative. Gli Eagles hanno raccolto quattro punti nelle prime cinque giornate e hanno ottenuto l’unico successo sul campo del Fulham, mentre in casa hanno già perso contro Manchester City e Ipswich. L’ultimo turno ha però regalato un piccolo segnale positivo con lo 0-0 di Leeds.

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Pronostico Crystal Palace-Nottingham Forest: a Londra l’occasione per allungare (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Nottingham Forest ha invece cinque punti e può guardare con maggiore fiducia alle ultime settimane. La squadra di Oliver Glasner ha pareggiato contro Liverpool e Tottenham, ha espugnato il campo dell’Aston Villa e nell’ultima giornata è caduta in casa contro Coventry. Il bilancio resta quindi discontinuo, ma i risultati ottenuti contro avversari di livello superiore dimostrano che i Tricky Trees hanno le risorse per giocarsela anche lontano da Nottingham.

La sfida presenta inoltre un elemento particolare: Glasner torna a Selhurst Park da avversario dopo l’esperienza sulla panchina del Crystal Palace. Sul terreno di gioco, però, conteranno soprattutto la necessità degli Eagles di migliorare un rendimento casalingo deludente e la maggiore solidità mostrata dal Forest nelle gare più impegnative. Le due squadre hanno segnato rispettivamente 6 e 4 gol nelle prime cinque giornate, mentre entrambe hanno già incassato cinque reti o più: difficile quindi immaginare una partita dominata da una sola formazione.

Come vedere Crystal Palace-Nottingham Forest in diretta tv e streaming

Nottingham
Come vedere Crystal Palace-Nottingham Forest in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Crystal Palace e Nottingham Forest è in programma domenica alle 15 allo stadio Selhurst Park di Londra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Forest sembra avere qualcosa in più sul piano della continuità, ma la trasferta londinese resta insidiosa. Il Crystal Palace ha bisogno di reagire e il fattore Selhurst Park potrebbe permettere agli Eagles di alzare il rendimento rispetto alle ultime uscite interne.

Presumiamo, alla luce di ciò, che il Nottingham Forest possa riuscire ad evitare la sconfitta. La squadra di Glasner ha già dimostrato di saper ottenere risultati contro avversari importanti e, considerando la difficoltà mostrata dal Palace nel trovare continuità, gli ospiti sembrano avere le carte per uscire da Londra con almeno un punto.

Le probabili formazioni di Crystal Palace e Nottingham Forest

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benítez; Canvot, Tomiyasu, Richards; Khalaili, Wharton, Timber, Mitchell; Pino, Kamada; Strand Larsen.
NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Cunha, Diomande, Murillo; Muñoz, Schlager, McAtee, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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