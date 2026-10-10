Pronostico Barcellona-Getafe: Flick non ha ostacoli

Barcellona-Getafe è una gara dell’ottava giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Ventuno punti dopo sette partite di campionato. Punteggio pieno. Cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica, un margine già ampio. La stagione del Barcellona, diciamolo, non è iniziata male. E stiamo scherzando ovviamente. Una macchina da guerra. Una macchina che non pare possa avere ostacoli.
La sfida interna contro il Getafe di sabato pomeriggio è una di quelle partite che qualche trappola la potrebbero anche regalare. Ad un altro club. Non a questa truppa che viaggia perfetta. Segna almeno quattro gol a sfida, ha la miglior difesa del campionato, e quando alza il livello delle proprie prestazioni non pare possa avere il minimo freno. Fa paura, letteralmente, questo Barcellona, una squadra che nonostante qualche addio estivo, soprattutto in attacco, si è ulteriormente e clamorosamente rinforzata. Non solo vuole vincere il campionato, ma soprattutto la Champions League.
Comunque, è evidente che per questa partita non si possono avere i minimi dubbi. Il Barcellona sta troppo bene mentre il Getafe non se la passa benissimo vista la classifica: otto punti conquistati fino ad oggi non sono granché, vero c’è chi sta peggio, ma tutti si sarebbero anche aspettati qualcosa di diverso. Ma non è questo il match per pensare di riuscire a portare a casa un risultato positivo.
Come vedere Barcellona-Getafe in diretta tv e streaming
La sfida Barcellona-Getafe, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Evidente non ci possano essere dubbi su un paio di cose: la prima è la vittoria del Barcellona, nonostante l’assenza di Raphina davanti. Poi ovviamente match da over e che si sbloccherà nel primo tempo. Il gol del Getafe? Ci potrebbe anche stare, vista qualche disattenzione difensiva catalana.
Le probabili formazioni di Barcellona-Getafe
BARCELLONA (4-3-3): Livakovic; Garcia, Cubarsì, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Adeyemi.
GETAFE (5-3-2): Soria; Garcia, Gudelj, Romero, Francho, Mojica; Terrats, Mangala, Martin; Unal, Monzon.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1
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