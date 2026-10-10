I pronostici di sabato 10 ottobre: Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 10 ottobre, Inter e Napoli sono le grandi protagoniste degli anticipi della sesta giornata: nerazzurri a San Siro con il Parma, Allegri deve fare attenzione al Frosinone.
La Serie A riparte oggi con tre anticipi dopo la lunga pausa per le nazionali: in campo due big come Inter e Napoli, impegnate in casa rispettivamente con Parma e Frosinone.
I nerazzurri per ora condividono la vetta con le due romane e vengono dal rocambolesco pari dell’Olimpico con la squadra di Gian Piero Gasperini, uno spettacolare 2-2 in cui sono riusciti a completare l’ennesima rimonta (la Roma era andata in vantaggio di due reti nel primo tempo). Gli uomini di Cristian Chivu nelle prime quattro giornate hanno segnato gol a secchiate ma al contempo hanno tenuto la porta inviolata solo una volta, segno che dietro qualcosa non sta funzionando. Ecco perché potrebbe essere un match movimentato anche quello di San Siro contro il Parma, che durante la sosta ha cambiato allenatore passando da Cuesta a Gilardino. L’Inter, ovviamente, non dovrebbe avere problemi a mettere in saccoccia altri tre punti.
C’è di sicuro più tensione in casa Napoli, dove l’era Allegri non è certo iniziata con il piede giusto, con gli azzurri già a -6 dalle prime e con il tecnico livornese finito sul banco degli imputati dopo il pari di Firenze.
Contro il Frosinone, sorpresa del campionato ma privo del suo bomber Raimondo, i partenopei non possono proprio sbagliare ma difficilmente riusciranno a far registrare un clean sheet contro i ciociari, tra i migliori nel pressing e molto pericolosi con le ripartenze.
In Liga il Real Madrid ospita il Villarreal nell’anticipo serale mentre in Premier League vanno a caccia di riscatto sia Manchester United che Tottenham: in entrambi i match i gol non dovrebbero mancare.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1+OVER 2.5 in Inter-Parma, Serie A, ore 18:00
Vincenti
- LILLE (in Lille-Le Havre, Ligue 1, ore 17:15)
- PORTO (in Maritimo-Porto, Liga Portugal, ore 19:00)
- AJAX (in Ajax-NEC Nijmegen, Eredivisie, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Paderborn-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30
- PSG-Le Mans, Ligue 1, ore 20:45
- Real Madrid-Villarreal, Liga, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Manchester United-Tottenham, Premier League, ore 18:30
- Feyenoord-AZ, Eredivisie, ore 18:45
- Napoli-Frosinone, Serie A, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.81 GOLDBET ; 7.50 SPORTBET; 6.81 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2+OVER 1.5 in Vicenza-Pisa, Serie B, ore 17:15
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