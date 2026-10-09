Pronostico Vicenza-Pisa: si allunga ancora il tempo

Vicenza-Pisa è una gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
Serve sicuramente un riscatto al Pisa di Bianco. I toscani in estate, dopo la retrocessione, hanno iniziato la preparazione con un solo e unico obiettivo. Quello di riprendersi nel minor tempo possibile la Serie A, portando un allenatore che aveva appena conquistato il tutto con il Monza.
Per il momento, però, le cose non sono andate come tutti speravano. Un Pisa che ci sta mettendo un po’ di tempo a carburare e che ha perso un po’ di terreno. Contro il Vicenza, però, visto anche quello che è il livello delle due formazioni, i nerazzurri toscani dovrebbero riuscire a conquistare almeno un risultato positivo. Anche perché, per il Vicenza, il Pisa è quasi una bestia nera.
Ok che non ci sono stati chissà quali confronti nel corso degli ultimi anni, ma è dal 2017 che i veneti non riescono a superare il Pisa. Una squadra che non dà grossi ricordi, insomma, una squadra che potrebbe anche riuscire nel colpaccio esterno. Il Vicenza, tra le altre cose, ha pure un po’ di defezioni importanti. Il rischio di riprendere come tutto era stato lasciato pare altissimo.
Come vedere Vicenza-Pisa in diretta tv e in streaming
Vicenza-Pisa in programma sabato alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Il Pisa dovrebbe riuscire a portare a casa un risultato positivo. Quindi la doppia esterna è quasi assicurata. Ma occhio anche al possibile colpaccio ospite, perché a livello di qualità della rosa gli ospiti hanno qualcosa in più. Una sfida, comunque, da almeno un gol per squadra, con una quota in calo.
Le probabili formazioni di Vicenza-Pisa
VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Brighenti, Marchizza; Caferri, Zonta, Bellemo, Alessio, Costa; Rauti, Merkaj.
PISA (3-4-2-1): Confente; Primasso, Caracciolo, Canestrelli; Zanon, Leone, Correia, Angori; Moreo, Tramoni; Pittarello.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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