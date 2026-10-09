Pronostico Vicenza-Pisa: si allunga ancora il tempo

Vicenza-Pisa è una gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Serve sicuramente un riscatto al Pisa di Bianco. I toscani in estate, dopo la retrocessione, hanno iniziato la preparazione con un solo e unico obiettivo. Quello di riprendersi nel minor tempo possibile la Serie A, portando un allenatore che aveva appena conquistato il tutto con il Monza.

Per il momento, però, le cose non sono andate come tutti speravano. Un Pisa che ci sta mettendo un po’ di tempo a carburare e che ha perso un po’ di terreno. Contro il Vicenza, però, visto anche quello che è il livello delle due formazioni, i nerazzurri toscani dovrebbero riuscire a conquistare almeno un risultato positivo. Anche perché, per il Vicenza, il Pisa è quasi una bestia nera.

Ok che non ci sono stati chissà quali confronti nel corso degli ultimi anni, ma è dal 2017 che i veneti non riescono a superare il Pisa. Una squadra che non dà grossi ricordi, insomma, una squadra che potrebbe anche riuscire nel colpaccio esterno. Il Vicenza, tra le altre cose, ha pure un po’ di defezioni importanti. Il rischio di riprendere come tutto era stato lasciato pare altissimo.

Come vedere Vicenza-Pisa in diretta tv e in streaming

Vicenza-Pisa in programma sabato alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Pisa è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.60 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Pisa dovrebbe riuscire a portare a casa un risultato positivo. Quindi la doppia esterna è quasi assicurata. Ma occhio anche al possibile colpaccio ospite, perché a livello di qualità della rosa gli ospiti hanno qualcosa in più. Una sfida, comunque, da almeno un gol per squadra, con una quota in calo.

Le probabili formazioni di Vicenza-Pisa

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Brighenti, Marchizza; Caferri, Zonta, Bellemo, Alessio, Costa; Rauti, Merkaj.

PISA (3-4-2-1): Confente; Primasso, Caracciolo, Canestrelli; Zanon, Leone, Correia, Angori; Moreo, Tramoni; Pittarello.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2