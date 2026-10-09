I pronostici di venerdì 9 ottobre: Bundesliga, Ligue 1, Liga Portugal e Eredivisie

I pronostici di venerdì 9 ottobre, dopo la lunga sosta per le nazionali ripartono i primi campionati: in Germania il Borussia Dortmund capolista ospita il Werder Brema.

Ripartono oggi tre dei principali campionati europei dopo la lunga sosta per le nazionali: Bundesliga, Ligue 1 e Liga. In Germania c’è l’anticipo tra Borussia Dortmund e Werder Brema: i gialloneri di Niko Kovac sono l’unica squadra a punteggio pieno dopo 4 giornate ed hanno collezionato addirittura più punti del Bayern Monaco, momentaneamente costretto ad inseguire.

La pausa porta sempre con sé delle incognite ma difficilmente il Borussia sbaglierà l’approccio a questo match, soprattutto tra le mura amiche: al Signal Iduna Park i gol non dovrebbero mancare – i biancoverdi ne hanno sempre segnato almeno uno finora – nonostante gli uomini di Kovac finora abbiano incassato a malapena due reti (miglior difesa insieme a quella del Bayern). In Francia va in scena invece un potenziale scontro diretto tra Lens e Lione. Potenziale, perché i padroni di casa al momento non se la passano benissimo, avendo conquistato solo 4 punti in 5 gare, con l’unico successo arrivato nella prima giornata. Il Lione, al contrario, è secondo in classifica dietro al Monaco e prima della sosta aveva sommerso di gol il Rennes con un perentorio 4-0. Ospiti leggermente favoriti ma quella di Lens dovrebbe essere una gara da almeno una rete per parte, come confermato anche dal calo delle quote.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+OVER 1.5 in Borussia Dortmund-Werder Brema, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

NORDSJAELLAND (in Nordsjaelland-Odense, Superligaen, ore 19:00)

(in Nordsjaelland-Odense, Superligaen, ore 19:00) AL-NASSR (in Al Nassr-Diriyah, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Nassr-Diriyah, Saudi Pro League, ore 20:00) SHELBOURNE (in Shelbourne-Sligo Rovers, Premier Division Irlanda, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Galatasaray-Kasimpasa , Super Lig, ore 19:00

, Super Lig, ore 19:00 Brann-Viking , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Jong Ajax-VVV Venlo, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Eintracht Braunschweig-Kiel , 2.Bundesliga, ore 18:30

, 2.Bundesliga, ore 18:30 PSV Eindhoven-Heerenveen , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Lens-Lione, Ligue 1, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.08 GOLDBET ; 7.38 SPORTBET; 7.08 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Braga-Sporting CP, Liga Portugal, ore 21:15