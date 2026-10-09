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Pronostici Bundesliga 10 ottobre ore 15:30: i campioni ripartono dal derby di Baviera

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Bundesliga, nel massimo campionato tedesco spicca la sfida tutta bavarese tra Augsburg e Bayern Monaco. Tante le squadre a caccia di riscatto, tra cui Hoffenheim e Stoccarda. 

Dopo la lunghissima sosta di tre settimane per gli impegni delle nazionali, la Bundesliga riapre i battenti con il suo consueto blocco di partite del sabato pomeriggio. La quinta giornata ci regala un programma scoppiettante tra derby bavaresi, sfide in stile Davide contro Golia e trappole tattiche per le big. Andiamo a scoprire nel dettaglio i pronostici e le motivazioni delle cinque gare in scaletta alle 15:30.

Kane e Olise
Pronostici Bundesliga 10 ottobre ore 15:30: i campioni ripartono dal derby di Baviera (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Alla WWK Arena va in scena il derby di Baviera tra Augsburg e Bayern Monaco. La squadra di Manuel Baum ha approcciato la stagione segnando a raffica: 11 gol segnati nelle prime quattro uscite e un’efficienza realizzativa spaventosa (+4), nonostante qualche concessione di troppo dietro. In casa l’Augsburg è un vero osso duro (un solo KO nelle ultime 13 gare interne), ma di fronte c’è un Bayern come al solito ingiocabile ma un po’ meno onnipotente lontano da Monaco, dove ultimamente ha faticato contro due neopromosse (Elversberg e Schalke) prima di travolgere l’Union Berlino per 7-0. Con l’Augsburg capace di fare male in ripartenza e gli uomini di Vincent Kompany pronti a far valere la loro infinita qualità offensiva, opteremmo per la combo Gol+Over 3.5.

Tutt’altro clima all’An der Alten Försterei per Union BerlinoElversberg. Gli Eisernen vivono uno dei momenti più bui della loro storia recente, ultimi con 1 punto, 17 gol subiti e reduci dal tracollo storico per 7-0 all’Allianz Arena. Di contro, la favola dell’Elversberg (paesino di appena 13mila abitanti) continua a stupire. Ottava in classifica, la squadra della Saarland corre e lotta di più (825 duelli e 159 sprint) e vanta già 8 reti fatte contro le sole 4 dei berlinesi. L’orgoglio dell’Union davanti al proprio pubblico e la spensieratezza degli ospiti promettono una gara aperta dove entrambe andranno a segno. Puntiamo senza esitazioni sul segno Gol.

Le previsioni sulle altre partite

In Hoffenheim-Amburgo la squadra di Christian Ilzer cercherà di confermarsi una macchina micidiale in contropiede (già tre gol realizzati in ripartenza), ma deve farsi perdonare il brutto scivolone interno per 3-1 contro il Paderborn.

Hlozek dell'Hoffenheim
Pronostici Bundesliga 10 ottobre ore 15:30: i campioni ripartono dal derby di Baviera (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’occasione per riscattarsi è ideale, poiché l’Amburgo si presenta a Sinsheim fortemente decimato: il tecnico Polzin dovrà infatti fare a meno sia del capocannoniere Grønbæk (strappo muscolare) sia di Daka (problema alla coscia), lasciando il solo Poulsen a tirare la carretta in avanti. La superiorità tattica e la maggiore freschezza dell’Hoffenheim ci spingono verso la combinazione 1+Multigol 2-5.

Alla MEWA Arena va invece in scena l’affascinante sfida Mainz-Bayer Leverkusen. Il Mainz è sesto, trascinato dalla coppia Tietz (4 gol con un xG di appena 2.3) e Becker (3 assist e uomo più veloce del torneo a 36.58 km/h), e capace di far male a qualsiasi retroguardia. Il Leverkusen di Carles Martinez ha però ingranato la marcia alta (85 tiri totali e 10 gol su azione) ed è spinto da uno Schick in stato di grazia, a caccia del record di gol nelle prime 5 giornate. L’attacco dei Nullfunfer ha tuttavia le armi per fare male alla retroguardia delle Aspirine, motivo per cui scegliamo il Multigol Casa 1-3.

Chiudiamo la nostra speciale cinquina con il match della Home Deluxe Arena tra Paderborn e Stoccarda. I neopromossi, galvanizzati dal primo successo in massima serie dopo oltre sei anni (3-1 all’Hoffenheim), si affidano al dinamismo del terzino Curda (ben 61 duelli vinti). Lo Stoccarda di Sebastian Hoeness arriva però da due KO consecutivi e non può più sbagliare: gli Svevi vanno a segno da 23 trasferte di fila e vantano una tradizione assai favorevole contro il Paderborn (4 vittorie e un pari negli ultimi 5 incroci). La voglia di riscatto degli ospiti farà la differenza: la combo 2+Over 1.5 chiude il nostro “specchietto” del sabato.

La nostra multipla

AUGSBURG-BAYERN MONACO Gol+Over 3.5
UNION BERLINO-ELVERSBERG Gol
HOFFENHEIM-AMBURGO 1+Multigol 2-5
MAINZ-BAYER LEVERKUSEN Multigol Casa 1-3
PADERBORN-STOCCARDA 2+Over 1.5

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Union Berlino-Elversberg è quotato a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Sportbet. La combo “2+Over 1.5” in Paderborn-Stoccarda è quotata invece a 1.65 su GoldbetLottomatica e a 1.66 su Sportbet.

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