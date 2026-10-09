Pronostico Ipswich Town-Fulham: è il momento giusto per cambiare marcia

Ipswich-Fulham è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato 10 ottobre alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ipswich e Fulham arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica differenti, ma con la stessa esigenza di trovare continuità. I padroni di casa hanno raccolto sei punti nelle prime cinque giornate grazie ai successi contro Sunderland e Crystal Palace, ma le sconfitte con Manchester United, Liverpool ed Everton hanno evidenziato qualche limite. La squadra di Gary O’Neil deve inoltre ancora trovare la prima vittoria interna in campionato.

Il Fulham occupa invece le zone basse della classifica ed è ancora senza successi. La squadra di Alvaro Arbeloa ha perso le prime tre partite contro Chelsea, Sunderland e Crystal Palace, ma ha reagito con due risultati positivi contro Liverpool e Manchester United. Lo 0-0 di Anfield e l’1-1 con i Red Devils raccontano di una formazione che, dopo un avvio complicato, sembra aver trovato maggiore solidità.

Anche i precedenti recenti invitano a non prendere troppo alla lettera la classifica. Ipswich è imbattuto nelle ultime quattro sfide di Premier League contro il Fulham, ma ha vinto soltanto una di queste partite e gli ultimi due confronti sono terminati in pareggio. La squadra ospite sembra inoltre arrivare con una condizione psicologica migliore rispetto alle prime settimane: il doppio risultato contro Liverpool e Manchester United può rappresentare il punto di partenza per una svolta.

Come vedere Ipswich-Fulham in diretta tv e streaming

La sfida tra Ipswich e Fulham è in programma sabato alle 16 allo stadio Portman Road. La piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti per la Premier League, ha dato priorità ad altri match che si disputeranno nella medesima fascia oraria, ragion per cui non è prevista copertura dell’evento in Italia.

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Il pronostico

Il Fulham ha mostrato segnali di crescita proprio nelle ultime due giornate, mentre Ipswich arriva da due sconfitte consecutive considerando anche il pesante 2-4 interno contro l’Arsenal. La maggiore esperienza della formazione londinese può quindi pesare in una partita nella quale entrambe hanno bisogno di punti.

Verosimilmente, perciò, prevediamo una vittoria del Fulham: i Cottagers sembrano aver finalmente trovato un po’ di equilibrio e possono sfruttare la maggiore qualità complessiva per imporsi a Portman Road, approfittando anche delle difficoltà dell’Ipswich davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Ipswich e Fulham

IPSWICH (4-2-3-1): Walton; Ouattara, Diop, O’Shea, Davis; Lukić, Palacios; Philogene-Bidace, Enciso, Clarke; Maeda.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Gonzalo García.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2