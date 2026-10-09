Pronostico Chelsea-Bournemouth: Blues con le spalle al muro

Chelsea-Bournemouth è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Chelsea arriva all’appuntamento di Stamford Bridge con la necessità di interrompere una striscia negativa che ha ridimensionato un avvio di stagione promettente. La squadra di Xabi Alonso aveva conquistato sei punti nelle prime due giornate contro Fulham e Brighton, ma nelle successive tre gare di Premier League ha raccolto appena un punto, pareggiando con l’Hull City e perdendo contro Arsenal e Brentford. La sconfitta per 3-0 nell’ultima trasferta ha inoltre evidenziato le difficoltà difensive di una formazione ancora alla ricerca del proprio equilibrio.
Il Bournemouth si presenta invece a Londra ancora senza vittorie in campionato. La squadra di Marco Rose ha iniziato con la sconfitta contro il Manchester City, quindi ha pareggiato consecutivamente con Everton, Newcastle e Brentford prima di perdere in casa contro il Liverpool. Il bilancio racconta dunque una formazione difficile da battere ma ancora incapace di trasformare la continuità dei risultati in successi. Il recente impegno europeo, con la vittoria sul campo della Real Sociedad, rappresenta però un segnale positivo sul piano del morale.
Anche i precedenti più recenti invitano alla prudenza: gli ultimi tre confronti di Premier League sono terminati in parità, compreso il 2-2 dell’ultimo incontro disputato a Stamford Bridge. Nel complesso, però, il Chelsea ha perso soltanto una delle ultime cinque sfide contro il Bournemouth e in casa ha ottenuto due vittorie negli ultimi tre precedenti. Il fattore campo, unito a una maggiore necessità di ritrovare continuità, sposta quindi leggermente l’ago della bilancia verso i padroni di casa.
Come vedere Chelsea-Bournemouth in diretta tv e streaming
La sfida Chelsea-Bournemouth è in programma sabato alle 16 allo stadio Stamford Bridge di Londra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Chelsea parte con qualche elemento in più dalla propria parte: gioca davanti al proprio pubblico, ha già mostrato un rendimento offensivo importante nelle prime giornate e soprattutto ha maggiore necessità di dare una risposta dopo tre turni senza vittorie. Il Bournemouth ha mostrato solidità, ma i cinque turni senza successi pesano.
Per questo motivo, il pronostico è favorevole al Chelsea, soprattutto in considerazione del fatto che la squadra di Xabi Alonso dovrebbe riuscire a sfruttare il fattore Stamford Bridge e una maggiore qualità complessiva per tornare alla vittoria, benché il Bournemouth abbia già dimostrato di poter rendere complicate le partite contro avversari più quotati.
Le probabili formazioni di Chelsea e Bournemouth
CHELSEA (3-4-2-1): Martinez; Fofana, Lacroix, Colwill; Neto, Henderson, Barco, Chavarría; Palmer, Rogers; Welbeck.
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Truffert, Silva, Hill, Smith; Adams, Brooks; Tavernier, Christie, Rayan; Evanilson.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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