Pronostici Serie B: la multipla di sabato 10 ottobre

Pronostici Serie B: torna anche la serie cadetta dopo la sosta per le nazionali. Ecco la multipla delle partite in programma sabato 10 ottobre

Sono sei le partite in programma sabato 10 ottobre per la serie cadetta. Dopo la sosta anche il campionato di Serie B torna in campo. E il Palermo, come sappiamo, è la squadra che può vincere senza particolari problemi.

Comunque, entrando nel dettaglio di questo turno, è evidente che si inizia a fare sul serio ed è altrettanto evidente che alcune squadre hanno già capito per quali obiettivi possono giocare. Senza parlare ulteriormente, andiamo quindi a vedere insieme quali possono essere i risultati probabili delle gare in programma.

Pronostici Serie B: le nostre scelte

Il Palermo deve vincere per rimanere in testa contro un Empoli che ha pure cambiato allenatore nel corso della sosta. Inzaghi ha lavorato con il gruppo quasi al completo ma non si può permettere nessun passo falso. Vuole continuare a rimanere in testa. L’affermazione rosanero è da tenere assolutamente in conto.

Una gara da GOL quella tra Entella e Juve Stabia: soprattutto gli ospiti hanno fatto vedere contro la Lazio in amichevole di essere una formazione propensa al gioco offensivo. E questo potrebbe aiutare nel match in programma in Liguria. La Cremonese è in crescita anche, e sul campo dell’Arezzo i lombardi cercano conferme. Da questa formazione, un’altra senza dubbio costruita per riuscire a riprendere immediatamente la Serie A dopo la retrocessione, ci aspettiamo un risultato positivo.

Quella tra SudTirol e Ascoli, invece, è una sfida da almeno due reti complessive. La classifica che hanno le due formazioni promette spettacolo e scintille. Anche dal Pisa, impegnato sul campo del Vicenza, ci aspettiamo una prestazione da grande squadra. Ecco perché pure in questo caso la doppia esterna ci piace.

Ricapitolando, quindi, e sotto potrete di nuovo vedere la nostra schedina, il valore complessivo della multipla, su GoldBet, è di 8,30 volte la posta.

Empoli-Palermo 2

Entella-Juve Stabia GOL

SudTirol-Ascoli Over 1,5

Arezzo-Cremonese x2

Vicenza-Pisa x2