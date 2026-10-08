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Pronostico Santos-Flamengo: la capolista fa visita alla squadra più in forma

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Santos-Flamengo è una partita della ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

È ormai abbastanza chiaro che il Brasileirao 2026 sarà una questione tra Flamengo e Palmeiras. Dopo 28 giornate e a due mesi dalla fine dei giochi il Mengao guarda tutti dall’alto verso il basso, a +3 sul blasonato club di San Paolo.

I giocatori del Flamengo festeggiano un gol
Pronostico Santos-Flamengo: la capolista fa visita alla squadra più in forma (Instagram) – Ilveggente.it

La terza in classifica, vale a dire l’Athletico Paranaense, è assai distante, a -8 dal Verdao. Il Flamengo prima della sosta si era imposto 2-1 sul Bragantino: un successo non scontato, dal momento che i rossoneri erano reduci dal quarto di finale di ritorno di Copa Libertadores con l’Independiente del Valle. Sì, tra gli obiettivi che gli uomini di Leonardo Jardim si sono prefissati in questo finale di stagione c’è anche la massima competizione continentale, della quale sono detentori: a metà ottobre è in programma la semifinale d’andata con gli argentini dell’Estudiantes. Il Mengao è imbattuto da 7 partite: l’unico KO da maggio in poi resta quello in trasferta contro il Cruzeiro, datato 23 agosto.

Cinque vittorie di fila per il Santos

In questo turno infrasettimanale la capolista farà visita al Santos, che sta cercando di inserirsi faticosamente nella lotta per un posto nella prossima Libertadores.

Gabriel Barbosa
Pronostico Santos-Flamengo: la capolista fa visita alla squadra più in forma (Instagram) – Ilveggente.it

Complicato, visto che il Peixe è ottavo a 41 punti, cinque in meno rispetto al Bahia quinto (ultimo slot utile per poter partecipare alla competizione sudamericana più prestigiosa). Rispetto al Flamengo, il Santos ha disputato un incontro ufficiale nello scorso fine settimana, recuperando il match con il San Paolo: al Morumbi è arrivata la quinta vittoria di fila in campionato, decisa da una doppietta di Gabigol (1-2), meteora all’Inter in Serie A nonché grande ex della sfida con il Flamengo. È un momento indubbiamente fantastico per la truppa di Cuca, che ha già archiviato la delusione per l’eliminazione dalla Copa Sudamericana con l’Atletico Mineiro.

Cuca contro il Flamengo di sicuro non avrà a disposizione l’ex Juve e Fiorentina Arthur, alle prese con un infortunio, ma in compenso recupererà Rollheiser, fermato da un virus intestinale prima della gara di San Paolo. L’altro assente è Cebolinha, che non potrà scendere in campo contro la sua ex squadra per via di una clausola presente nel contratto. Neymar, invece, farà di tutto per esserci. Dall’altro lato, Jardim potrà contare su alcuni dei reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, tra cui il centravanti Pedro, protagonista nelle amichevoli disputate dal Brasile. Difficilmente saranno arruolabili, invece, Valencia (Ecuador) e Varela (Uruguay).

Come vedere Santos-Flamengo in diretta tv e in streaming

Santos-Flamengo, in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Sfida molto affascinante tra la squadra più in forma del momento e la corazzata del torneo. Il Santos in casa venderà cara la pelle, ma il Flamengo ha una rosa infinita e una solidità mentale davvero invidiabile. La doppia chance esterna unita al Gol offre una quota di valore: il Santos segna da cinque gare di fila e davanti ai propri tifosi troverà sicuramente la via della rete, ma il Mengao ha troppa qualità per uscire sconfitto.

Le probabili formazioni di Santos-Flamengo

SANTOS (4-2-3-1): Diogenes; Rodinei, Verissimo, Willian Arao, Escobar; Oliva, Menino; Barreal, Lima, Neymar; Gabigol.
FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Danilo, Alex Sandro; Erick, Jorginho; Luiz Araujo, Carrascal, Samu Lino; Pedro.

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