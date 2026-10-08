Pronostico Santos-Flamengo: la capolista fa visita alla squadra più in forma

Santos-Flamengo è una partita della ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

È ormai abbastanza chiaro che il Brasileirao 2026 sarà una questione tra Flamengo e Palmeiras. Dopo 28 giornate e a due mesi dalla fine dei giochi il Mengao guarda tutti dall’alto verso il basso, a +3 sul blasonato club di San Paolo.

La terza in classifica, vale a dire l’Athletico Paranaense, è assai distante, a -8 dal Verdao. Il Flamengo prima della sosta si era imposto 2-1 sul Bragantino: un successo non scontato, dal momento che i rossoneri erano reduci dal quarto di finale di ritorno di Copa Libertadores con l’Independiente del Valle. Sì, tra gli obiettivi che gli uomini di Leonardo Jardim si sono prefissati in questo finale di stagione c’è anche la massima competizione continentale, della quale sono detentori: a metà ottobre è in programma la semifinale d’andata con gli argentini dell’Estudiantes. Il Mengao è imbattuto da 7 partite: l’unico KO da maggio in poi resta quello in trasferta contro il Cruzeiro, datato 23 agosto.

Cinque vittorie di fila per il Santos

In questo turno infrasettimanale la capolista farà visita al Santos, che sta cercando di inserirsi faticosamente nella lotta per un posto nella prossima Libertadores.

Complicato, visto che il Peixe è ottavo a 41 punti, cinque in meno rispetto al Bahia quinto (ultimo slot utile per poter partecipare alla competizione sudamericana più prestigiosa). Rispetto al Flamengo, il Santos ha disputato un incontro ufficiale nello scorso fine settimana, recuperando il match con il San Paolo: al Morumbi è arrivata la quinta vittoria di fila in campionato, decisa da una doppietta di Gabigol (1-2), meteora all’Inter in Serie A nonché grande ex della sfida con il Flamengo. È un momento indubbiamente fantastico per la truppa di Cuca, che ha già archiviato la delusione per l’eliminazione dalla Copa Sudamericana con l’Atletico Mineiro.

Cuca contro il Flamengo di sicuro non avrà a disposizione l’ex Juve e Fiorentina Arthur, alle prese con un infortunio, ma in compenso recupererà Rollheiser, fermato da un virus intestinale prima della gara di San Paolo. L’altro assente è Cebolinha, che non potrà scendere in campo contro la sua ex squadra per via di una clausola presente nel contratto. Neymar, invece, farà di tutto per esserci. Dall’altro lato, Jardim potrà contare su alcuni dei reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, tra cui il centravanti Pedro, protagonista nelle amichevoli disputate dal Brasile. Difficilmente saranno arruolabili, invece, Valencia (Ecuador) e Varela (Uruguay).

Come vedere Santos-Flamengo in diretta tv e in streaming

Santos-Flamengo, in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “X2+Gol” è quotata a 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 2.02 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Sfida molto affascinante tra la squadra più in forma del momento e la corazzata del torneo. Il Santos in casa venderà cara la pelle, ma il Flamengo ha una rosa infinita e una solidità mentale davvero invidiabile. La doppia chance esterna unita al Gol offre una quota di valore: il Santos segna da cinque gare di fila e davanti ai propri tifosi troverà sicuramente la via della rete, ma il Mengao ha troppa qualità per uscire sconfitto.

Le probabili formazioni di Santos-Flamengo

SANTOS (4-2-3-1): Diogenes; Rodinei, Verissimo, Willian Arao, Escobar; Oliva, Menino; Barreal, Lima, Neymar; Gabigol.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Danilo, Alex Sandro; Erick, Jorginho; Luiz Araujo, Carrascal, Samu Lino; Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2