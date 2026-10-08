Pronostico PSV-Heerenveen: l’ora della quinta

PSV-Heerenveen è una partita valida per l’ottava giornata del campionato olandese: formazioni e pronostico

Terzo in classifica a tre punti dall’AZ e un punto sotto il Feyenoord. Il PSV cerca la vittoria contro l’Heerenveen in questa ottava giornata di Eredivisie che almeno per una notte manderebbe i padroni di casa in testa.

C’è un dato che non piace al PSV che viene fuori dopo questo avvio, ed è sicuramente quello dei gol subiti: dieci, dopo sette gare giocate, sono troppi per una squadra che punta a vincere il campionato. Non parliamo della difesa più perforata, ovviamente, perché quelle dietro di gol ne prendono a caterve, ma tra le prime della classe il PSV è quella che ha subito di più.

Anche più della squadra ospite, decima in classifica, che di gol ne ha presi nove ma ne ha fatti undici, a differenza dei 24 della squadra che nella serata di venerdì dovrebbe riuscire senza particolari problemi a prendersi una vittoria importante. Si va per la quinta, in poche parole vuole dire che il PSV ha vinto gli ultimi quattro scontri diretti e vuole inserire la marcia finale. Insomma, ci pare possa essere comunque una partita abbastanza indirizzata, con una squadra favorita, senza dubbio, e con un’altra che cercherà in tutti i modi di limitare i danni.

Come vedere PSV-Heerenveen in diretta tv e in streaming

PSV-Heerenveen è in programma venerdì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del PSV è quotata 1.22 Goldbet e Lottomatica e a 1.22 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Sportbet.

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Il pronostico

Sulla vittoria del PSV non abbiamo il minimo dubbio così non abbiamo il minimo dubbio sul fatto che questa partita regalerà almeno tre reti complessive. Anche la quota del GOL è in calo, molto bassa. Quindi è da tenere pure questa in considerazione.

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Le probabili formazioni di PSV-Heerenveen

PSV (4-2-3-1): Kovar; Mauro, Obispo, Flamingo, Dest; Sano, Fernandez; Van Bommel, Til, Perisic; Mijnans

HEERENVEEN (4-2-3-1): Klaverboer; Zagaritis, Willemsen, Kersten, Braude; Smans, Linday; Rivera, Courtens, Trenskow; Vente.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1