Pronostico Palmeiras-Bahia: obiettivo rimanere in corsa

Palmeiras-Bahia è valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre punti di distacco rispetto al Flamengo capolista. Il Palmeiras ha un solo obiettivo, quello di rimanere fino alla fine in corsa per il campionato. E per farlo deve vincere tutte le partite, soprattutto quelle giocate in casa contro formazioni che hanno molti punti in meno.

Il Bahia, ad esempio, nonostante occupi il quinto posto in classifica ne ha fatti undici in meno rispetto alla vicecapolista. Evidente che il Palmeiras, insieme al Flamengo, faccia un campionato a parte. E il fatto che il Bahia, dopo una striscia di quattro vittore di fila, si presenti a questa partita dopo una sconfitta potrebbe assolutamente aiutare.

Il Palmeiras ha quasi un problema contro questa squadra. Negli ultimi tre scontri diretti infatti è arrivata solamente una vittoria e due sconfitte. Una mezza bestia nera dell’ultimo periodo, ecco perché ci aspettiamo una squadra, quella di casa, pronta sin dall’inizio per evitare qualsiasi rischio durante il match. Il pronostico, infine, non può che essere uno solo.

Come vedere Palmeiras-Bahia in diretta tv e in streaming La sfida valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Bahia, in programma venerdì alle 02:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Palmeiras è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico La vittoria del Palmeiras non ce la sentiamo di metterla in discussione per nessun motivo. Così come non ci sentiamo di mettere in discussione – non solo per la quota che al momento è in calo – il fatto che entrambe possano trovare nel corso della partita la via della rete. Quindi anche da over, questo match.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Bahia PALMEIRA (4-3-3): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlone Freitas, Pereira, Lucas Evangelista, Felipe Anderson; Lopez, Vitor Roque.

BAHIA (4-4-2): Ronaldo: Marcos Victor, Duarte, Kanu, Juba; Acevedo, Caio Alexandre, Lucas, Ribeiro; Pulga, Everaldo. POSSIBILE RISULTATO: 3-1