Pronostico Manchester United-Tottenham: vogliono la stessa cosa

Manchester United-Tottenham è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Manchester United ha bisogno di ritrovare continuità dopo un avvio di campionato che non è andato proprio secondo le aspettative. La squadra di Michael Carrick, reduce da un finale della scorsa stagione che le aveva permesso di conquistare il terzo posto e la qualificazione alla Champions League, ha raccolto appena 5 punti nelle prime cinque giornate.

L’unica vittoria è arrivata contro il neopromosso Ipswich, mentre nelle altre quattro partite sono arrivati due pareggi e due sconfitte. L’ultimo risultato, l’1-1 sul campo del Fulham, ha confermato le difficoltà di una squadra che non è ancora riuscita a trovare la continuità necessaria per inserirsi nelle zone alte della classifica.

Situazione ancora più delicata per il Tottenham, che occupa l’ultimo posto con appena 2 punti. Gli Spurs hanno perso contro Brentford e Newcastle nelle prime due giornate, prima di pareggiare senza reti con Nottingham Forest ed Everton. La sconfitta interna per 3-2 contro l’Aston Villa, arrivata prima della pausa per le Nazionali, ha nuovamente evidenziato i problemi della formazione londinese.

Come vedere Manchester United-Tottenham in diretta tv e streaming

La sfida tra Manchester United e Tottenham è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Manchester United parte con un vantaggio legato soprattutto al momento delle due squadre: i Red Devils hanno mostrato problemi evidenti, ma il Tottenham ha raccolto ancora meno e non ha ancora centrato una vittoria in campionato. Anche il fattore campo può avere un peso importante in una partita nella quale entrambe le formazioni sono chiamate a dare una risposta.

Le assenze offensive condizionano soprattutto il Tottenham, che dovrà fare i conti con diversi indisponibili nel reparto avanzato. Il Manchester United ha a sua volta alcune defezioni, ma dispone di elementi capaci di fare la differenza e arriva a questo appuntamento con maggiori certezze rispetto agli avversari. Il pronostico, di conseguenza, è favorevole alla vittoria del Manchester United.

Le probabili formazioni di Manchester United-Tottenham

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Tonali; Savio, Kudus, Marmoush; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1