Pronostico Malaga-Espanyol: è successo sei volte di fila

Malaga-Espanyol è una gara dell’ottava giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Il Malaga è ultimo in classifica e ha bisogno di punti pesantissimi per la salvezza. Sono state sicuramente settimane di lavoro intense dentro i padroni di casa: il lavoro duro serve a migliorare. Ma non è sicuro che tutto possa riuscire bene.

L’Espanyol, in questo momento a metà classifica, ha un trend aperto contro questa squadra che di certo non è indifferente. Gli ospiti infatti hanno vinto sei partite di fila contro il Malaga, le ultime sei giocate ovviamente. Parliamo di un gruppo, quello ospite, che sarebbe anche in grado di pretendere da sé stesso qualcosa in più durante la stagione, ma che non sempre ci riesce. Parliamo comunque di una squadra che se n’è andata alla sosta dopo due sconfitte che avevano interrotto un ottimo inizio di campionato. Beh, forse ottimo è un poco esagerato, ma sicuramente positivo.

Da dove si riprenderà? Sicuramente da un anticipo con dei gol, su questo – visti i numeri – non possiamo avere dubbi. E sotto vi diciamo come potrebbe finire il match.

Come vedere Malaga-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Malaga-Espanyol, gara valida per l’ottava giornata giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Espanyol è quotata 2.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.75 su GoldBet e Lottomatica e 1.78 su Sportbet.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una sfida da GOL, intanto. In questo caso, parliamo anche, di una quota leggermente in calo rispetto al momento in cui sono state pubblicati i numeri relativi alla partita. Occhio pure alla vittoria dell’Espanyol, il Malaga è in crisi e non pare possa avere le forze per riuscire a riprendersi.

Le probabili formazioni di Malaga-Espanyol

MALAGA (4-1-4-1): Herrero; Rafita, Recio, Galilea, Salinas; Merino; Larrubia, Martinez, Lorenzo, Munoz; Chupe.

ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Nunez, Cabrera, Hinojo; Exposito, Gonzalez; Calatrava, J Hernandez, Zaragoza; R Fernandez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2