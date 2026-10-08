Pronostico Lens-Lione: sognano almeno una notte in vetta

Lens-Lione è una partita della sesta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Non ha ancora conosciuto l’amaro gusto della sconfitta il Lione di Fonseca, secondo in classifica, alle spalle di un Monaco che ha due punti in più. L’obiettivo degli ospiti, anche se ci sono moltissimi punti interrogativi dopo una sosta così lunga, è evidentemente quello di prendersi la vetta della classifica per una notta. Almeno.
Il Lens non è quello dello scorso anno, almeno per ora. Una squadra che fino a poche giornate dal termine ha sognato di vincere il titolo. Quattro punti dopo cinque giornate – con 9 gol fatti e soprattutto 9 gol subiti – mettono in evidenza delle problematiche importanti. Anche il cambio allenatore (è stato preso Cahuzac) non ha portato al cambio passo, con un esordio con annessa sconfitta. I problemi difensivi sono evidenti e c’è da dire che il Lione ha il miglior attacco del campionato con dieci gol fatti. Ecco, nelle maglie larghe della difesa dei padroni di casa, gli uomini di Fonseca si potrebbero inserire e prendersi tre punti pesantissimi. Di certo, alla fine di questa giornata, il Lione continuerà ad essere imbattuto.
Come vedere Lens-Lione in streaming
Lens-Lione è in programma venerdì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.
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Il pronostico
Una gara da almeno un gol per squadra ce l’aspettiamo sicuramente. Occhio, per quanto detto prima, al colpaccio esterno del Lione. In attacco ha uomini importanti che possono fare la differenza.
Le probabili formazioni di Lens-Lione
LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Todibo, Udol; Aguilar, Cuisance, Haidara, Kadile; Thauvin, Soares; Sima.
LIONE (4-2-3-1): Greif; Athekhame, Bacher, Niakhate, Abner; Bidstruo, Morton; Nuamah, Tolisso, Boudache; Openda.
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