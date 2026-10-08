Pronostico Fluminense-Coritiba: le assenze non spaventano

Fluminense-Coritiba è una partita della ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 02:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Marcao, ex vice dell’esonerato Luis Zubeldia, nel giro di poche settimane è riuscito a invertire la rotta, consentendo al Fluminense di ricominciare a correre e tornare a lottare per obiettivi degni di nota. Subentrato al tecnico argentino a metà agosto, l’attuale allenatore del club di Rio de Janeiro ha ottenuto subito la fiducia del gruppo. Da allora il Flu ha perso solamente due partite su 10 tra le varie competizioni (una di queste assolutamente ininfluente in Libertadores, dal momento che nonostante il KO il Tricolor Carioca si è comunque qualificato alle semifinali) ed è rientrato tra le prime cinque nella classifica del Brasileirao. Ed ora ha buone possibilità di staccare nuovamente il pass per la massima competizione continentale.

In attesa di sfidare il Palmeiras nel derby tutto brasiliano di Libertadores, gli uomini di Marcao cercheranno di bissare il successo dello scorso 20 settembre in casa del Corinthians, che ha permesso ai tifosi del Flu di trascorrere serenamente le tre settimane di sosta per gli impegni delle nazionali.

Il Flu dà il meglio in casa

Al Maracana, dove il Tricolor ha conquistato la maggior parte dei punti (10 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, stessi numeri dei cugini del Flamengo capolista), arriva il Coritiba, che per essere una neopromossa sta disputando un buon campionato.

Il Coxa è nono in classifica e ad oggi sarebbe qualificato alla Copa Sudamericana, mentre la zona retrocessione rimane distante (la quartultima è a -9). Prima della pausa, però, la squadra di Fernando Seabra aveva palesato un po’ di fiatone. Un punto in tre partite, con l’onta del pesantissimo 5-0 in casa del Vasco da Gama.

Per il match del Maracana di Rio i verdi ritrovano l’esterno Breno Lopes, squalificato contro il Vasco. In porta nessun problema per il titolare Morisco, reduce dagli impegni con la nazionale brasiliana. Sempre molto lunga invece la lista degli assenti in casa Fluminense: Nonato e Canobbio sono fermi per squalifica, mentre Kennedy, Reis, Renè Cano e Alisson rimangono alle prese con i rispettivi infortuni.

Come vedere Fluminense-Coritiba in diretta tv e in streaming

La sfida Fluminense-Coritiba, in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 02:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Multigol 1-4” è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.64 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il divario tecnico, la spinta del pubblico di casa e i numeri impietosi del Coritiba – una sola vittoria nelle ultime 5 giocate lontano dal propprio pubblico – pendono tutti dalla parte del Fluminense. Sebbene la lista degli assenti in casa Tricolor sia corposa, la solidità ritrovata da quando in panchina c’è Marcao e le evidenti crepe difensive degli ospiti offrono ampie garanzie per un successo interno.

Le probabili formazioni di Fluminense-Coritiba

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Xavier, Thiago Silva, Millan, Guilherme Arana; Hercules, Martinelli; Serna, Acosta, Soteldo; Hulk.

CORITIBA (4-2-3-1): Morisco; Bruno Melo, Moledo, Tiago Coser, Tissi; Gomez, Thiago Santos; Breno Lopes, Josué, Fabinho; Rocha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0