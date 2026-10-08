Home » CALCIO » Pronostico Fluminense-Coritiba: le assenze non spaventano

Pronostico Fluminense-Coritiba: le assenze non spaventano

di

Fluminense-Coritiba è una partita della ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 02:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Marcao, ex vice dell’esonerato Luis Zubeldia, nel giro di poche settimane è riuscito a invertire la rotta, consentendo al Fluminense di ricominciare a correre e tornare a lottare per obiettivi degni di nota. Subentrato al tecnico argentino a metà agosto, l’attuale allenatore del club di Rio de Janeiro ha ottenuto subito la fiducia del gruppo. Da allora il Flu ha perso solamente due partite su 10 tra le varie competizioni (una di queste assolutamente ininfluente in Libertadores, dal momento che nonostante il KO il Tricolor Carioca si è comunque qualificato alle semifinali) ed è rientrato tra le prime cinque nella classifica del Brasileirao. Ed ora ha buone possibilità di staccare nuovamente il pass per la massima competizione continentale.

Thiago Silva
Pronostico Fluminense-Coritiba: le assenze non spaventano (Instagram) – Ilveggente.it

In attesa di sfidare il Palmeiras nel derby tutto brasiliano di Libertadores, gli uomini di Marcao cercheranno di bissare il successo dello scorso 20 settembre in casa del Corinthians, che ha permesso ai tifosi del Flu di trascorrere serenamente le tre settimane di sosta per gli impegni delle nazionali.

Il Flu dà il meglio in casa

Al Maracana, dove il Tricolor ha conquistato la maggior parte dei punti (10 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, stessi numeri dei cugini del Flamengo capolista), arriva il Coritiba, che per essere una neopromossa sta disputando un buon campionato.

Jacy Maranhao
Pronostico Fluminense-Coritiba: le assenze non spaventano (Instagram) – Ilveggente.it

Il Coxa è nono in classifica e ad oggi sarebbe qualificato alla Copa Sudamericana, mentre la zona retrocessione rimane distante (la quartultima è a -9). Prima della pausa, però, la squadra di Fernando Seabra aveva palesato un po’ di fiatone. Un punto in tre partite, con l’onta del pesantissimo 5-0 in casa del Vasco da Gama.

Per il match del Maracana di Rio i verdi ritrovano l’esterno Breno Lopes, squalificato contro il Vasco. In porta nessun problema per il titolare Morisco, reduce dagli impegni con la nazionale brasiliana. Sempre molto lunga invece la lista degli assenti in casa Fluminense: Nonato e Canobbio sono fermi per squalifica, mentre Kennedy, Reis, Renè Cano e Alisson rimangono alle prese con i rispettivi infortuni.

Come vedere Fluminense-Coritiba in diretta tv e in streaming

La sfida Fluminense-Coritiba, in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 02:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Multigol 1-4” è quotata a 1.68 su GoldbetLottomatica e a 1.64 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il divario tecnico, la spinta del pubblico di casa e i numeri impietosi del Coritiba – una sola vittoria nelle ultime 5 giocate lontano dal propprio pubblico – pendono tutti dalla parte del Fluminense. Sebbene la lista degli assenti in casa Tricolor sia corposa, la solidità ritrovata da quando in panchina c’è Marcao e le evidenti crepe difensive degli ospiti offrono ampie garanzie per un successo interno.

Le probabili formazioni di Fluminense-Coritiba

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Xavier, Thiago Silva, Millan, Guilherme Arana; Hercules, Martinelli; Serna, Acosta, Soteldo; Hulk.
CORITIBA (4-2-3-1): Morisco; Bruno Melo, Moledo, Tiago Coser, Tissi; Gomez, Thiago Santos; Breno Lopes, Josué, Fabinho; Rocha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Milan-Lecce

Pronostico Milan-Lecce: Amorim è già al bivio

Woltemade

Pronostico Juventus-Atalanta: Spalletti deve sfatare la “maledizione” Dea

Pronostico Parma-Genoa

Pronostico Parma-Genoa: la partita della paura