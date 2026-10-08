Pronostico Borussia Dortmund-Werder Brema: la vetta non è in discussione

Borussia Dortmund-Werder Brema è una partita valida per la quinta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quattro vittorie in altrettante partite. Il Borussia Dortmund è in testa alla classifica della Bundesliga e al ritorno del campionato ospita il Werder Brema. Ora, pensare che prima posizione in campionato possa essere in minima discussione ci pare troppo. E infatti noi, di dubbi, non ne abbiamo.

Nove gol fatti e solamente due subiti per i gialloneri. Che insieme al Bayern Monaco hanno la migliore difesa del campionato. Di gol, invece, la formazione ospite ne prende come media due a partita, ed è evidente che ci siano dei problemi difensivi. Mancano le misure, si deve migliorare, si deve cercare di prenderne il meno possibile, ma contro l’attacco del Borussia è assai complicato. La truppa padrona di casa ha degli uomini importanti sulla prima linea e in generale, negli ultimi anni, si è presa tutto quello che è venuto soprattutto per quelle che sono state le reti segnate, più che di quelle non prese.

A conferma, tra le altre cose, dei problemi difensivi del Werder, c’è anche da considerare l’amichevole che questa squadra ha disputato nel corso di questa lunga sosta: sette a zero, sconfitta, contro il Twente. E se i presupposti sono questi possiamo tranquillamente affermare un paio di cose per il nostro pronostico.

Come vedere Borussia Dortmund-Werder Brema in diretta tv e streaming

La sfida Borussia Dortmund-Werder Brema è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Il Borussia Dortmund rimarrà senza dubbio in testa alla classifica per un’altra settimana almeno e soprattutto a punteggio pieno. Una gara questa da almeno tre reti complessive, soprattutto per quello che è il rendimento difensivo del Werder Brema.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Werder Brema

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Gadou; Svensson, Nmecha, Veerman, Beier; Nwaneri, Silva; Guirassy.

WERDER BREMA (4-2-3-1): Hein; Arthur, Friedl, Pieper, Deman; Regeer, Reis; Dinkci, Chuki, Grull; Fullkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1