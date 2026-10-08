Pronostico Avellino-Sampdoria: sette volte su dieci è stato decisivo

Avellino-Sampdoria è una gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
Ritornano i campionati finalmente. E ritorna, in Italia, la Serie B. L’Avellino di Nesta nell’anticipo di venerdì ospita la Sampdoria di Corradi che ha salvato la panchina dopo la vittoria contro il Catanzaro prima della sosta. Una sfida delicata, comunque, anche perché i padroni di casa se ne sono andati in vacanza dopo una sconfitta, e lo sappiamo benissimo come questa cosa non sia il massimo soprattutto dopo una sosta così lunga.
Il fattore campo potrebbe fare la differenza. Come potete leggere nel titolo di questo pronostico in sette occasioni, nelle ultime dieci partite giocate, la squadra che lo ha fatto tra le mura amiche ha sempre vinto. Clamoroso il dato sui pareggi: nel totale degli incroci (che sono tanti) tra queste due squadre, solamente in tre occasioni è arrivata la X finale. E due addirittura nei primi anni 80. Ora, anche per quella è che la legge dei grandi numeri, potrebbe venire fuori di nuovo un risultato del genere, ma non solo. Se da un lato l’Avellino ha iniziato meglio e ha 3 punti in più in classifica, dall’altro la Samp ha una rosa importante per la categoria con un reparto offensivo in grado di trovare la giocata in qualsiasi momento. Ecco perché ci pare chiaro che da questo match possa venire fuori anche un altro pronostico. E ve lo diciamo sotto.
Come vedere Avellino-Sampdoria in diretta tv e in streaming
Avellino-Sampdoria in programma venerdì alle 20:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Il pareggio ci piace, senza dubbio. Pure per quello che vi abbiamo detto prima. Poi occhio pure al GOL: ha una quota in calo. E gli attacchi sono prolifici in entrambe le formazioni.
Le probabili formazioni di Avellino-Sampdoria
AVELLINO (3-5-1): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo.
SAMPDORIA (4-3-3): Vindhal; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Esposito, Begic; Sinani, Tutino, Insigne.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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