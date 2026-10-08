Pronostico Athletico Paranaense-Atletico Mineiro: ruolino interno da paura

Athletico Paranaense-Atletico Mineiro è una partita della ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:00 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Athletico Paranaense, a 10 giornate dalla fine del Brasileirao, è probabilmente – almeno sulla carta – l’unica squadra che potrebbe insidiare, insieme al Fluminense, le due fuoriserie del massimo campionato brasiliano, Flamengo e Palmeiras. I rossoneri sono terzi in classifica, ma con un distacco importante dalle prime due della classe: a -11 dal Mengao capolista e a – 8 dal Verdao.

Meglio, dunque, concentrarsi sul consolidamento di un posto tra le prime cinque, che consentirebbe al Furacao di staccare un pass per la prossima Copa Libertadores. Obiettivo che basterebbe per rendere già superlativa la stagione.

Da settembre in poi il rendimento dell’Athletico è stato un po’ ondivago: appena due punti tra Fluminense, Cruzeiro e Coritiba, con la vittoria per 2-1 ai danni del Bahia che prima della sosta ha permesso agli uomini di Odair Hellmann di scrollarsi di dosso la pressione accumulata nei 270 minuti senza successi. Nel frattempo il Furacao sta onorando anche l’impegno di Copa Paranà, che al momento vede i rossoneri secondi nel girone unico da 8 squadre.

È nel loro fortino che i rossoneri danno solitamente il meglio ed è merito del rendimento casalingo se possono godersi una classifica simile: in 14 partite giocate all’Arena da Baixada, l’Athletico ha ottenuto 9 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, segnando 25 gol e subendone 11. Un bottino che Hellmann spera di rimpinguare nella sfida con l’Atletico Mineiro, settimo a -6 dal Furacao e quindi in piena corsa per uno dei primi cinque slot.

Il Galo in trasferta fa più fatica

Il Galo è imbattuto da quattro partite e a metà mese disputerà la semifinale d’andata di Copa Sudamericana contro il Torque, club del campionato uruguaiano. Nel Brasileirao lo scorso fine settimana ha recuperato la sfida con il Bragantino, abbattuto grazie a una rete di Bernard (1-0). Quinti per rendimento interno, i bianconeri fanno invece più fatica in trasferta, dove hanno vinto solo 4 gare su 14.

Eduardo Dominguez, tecnico argentino dell’Atletico Mineiro, a Coritiba potrebbe non avere a disposizione l’attaccante Cassierra, che andrebbe a unirsi agli altri infortunati Everson, Ruan, Gustavo Scarpa e Alessandro. Nell’Athletico invece non è scontata la presenza di Viveros: il bomber rossonero (18 gol) è appena rientrato dal ritiro della nazionale colombiana e non è detto che riesca a partire dal 1′. Chi di sicuro non ci sarà è il difensore Aguirre, squalificato per somma di gialli.

Come vedere Athletico Paranaense-Atletico Mineiro in diretta tv e in streaming

Athletico Paranaense-Atletico Mineiro, in programma nella notte tra giovedì e venerdì all’01:00 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

L’Athletico Paranaense tra le mura amiche viaggia a ritmi forsennati e affronta un Atletico Mineiro incerottato e quest’anno fragile in trasferta. Nonostante le incognite sull’impiego dal 1′ del capocannoniere Viveros, il fattore campo e la spinta dell’Arena da Baixada fanno pendere leggermente la bilancia verso i padroni di casa. L’1X copre interamente il ruolino interno del Furacao (una sola sconfitta in ben quattordici gare), mentre l’Over 1.5 rispecchia la media realizzativa dell’Athletico in casa (quasi due gol a partita).

Le probabili formazioni di Athletico Paranaense-Atletico Mineiro

ATHLETICO PARANAENSE (3-4-2-1): Mycael; Dantas, Arthur Dias, Teran; Gilberto, Luiz Gustavo, Jadson, Esquivel; Joao Cruz, Mendoza; Viveros.

ATLETICO MINEIRO (4-2-3-1): Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Duarte, Renan Lodi; Cissé, Maycon; Cuello, Fred, Bernard; Reinier.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1