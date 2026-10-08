Pronostico Arsenal-Leeds: vietato perdere altro terreno

Arsenal-Leeds è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
L’Arsenal riparte dopo la pausa internazionale con la necessità di lasciarsi alle spalle una brutta sconfitta: il pesante 3-0 incassato sul campo del Brighton ha interrotto una striscia iniziale molto positiva, ma i campioni d’Inghilterra sono ancora nelle zone alte della classifica, con quattro vittorie nelle prime cinque partite. Il distacco dalla vetta è contenuto e la gara casalinga contro il Leeds offre subito l’occasione per rimettere in ordine il percorso.
Dall’altra parte c’è una squadra che ha iniziato il campionato senza conoscere la sconfitta: il Leeds ha raccolto nove punti nelle prime cinque giornate, grazie a due vittorie e tre pareggi, e arriva all’Emirates con una solidità che merita attenzione. Lo 0-0 contro il Crystal Palace è stato il terzo pareggio della stagione, dopo quelli con Brentford e Brighton, mentre il successo per 4-1 sul Newcastle ha mostrato anche la capacità della formazione di Farke di trovare il gol quando riesce ad avere spazi.
Il confronto recente, però, racconta una storia molto diversa. L’Arsenal ha vinto gli ultimi sei scontri diretti di Premier League contro il Leeds, con un bilancio complessivo di 20 gol segnati e appena 3 subiti. Anche le ultime due sfide sono state nettamente favorevoli ai Gunners, che hanno vinto 5-0 all’Emirates nell’agosto 2025 e 4-0 a Elland Road nel gennaio 2026. Il dato non basta da solo a decidere la partita, ma aggiunge un elemento importante al quadro.
Come vedere Arsenal-Leeds in diretta tv e streaming
La sfida tra Arsenal e Leeds è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 258). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
In termini di pronostico, l’Arsenal è la scelta più prudente. Il rendimento delle prime cinque giornate, unito al fattore campo, sposta il pronostico verso la formazione di Arteta, che ha inoltre un precedente recente particolarmente favorevole contro il Leeds. La sconfitta di Brighton può essere letta come un incidente all’interno di un avvio comunque molto positivo e la pausa internazionale ha offerto tempo sufficiente per preparare la risposta.
Il Leeds merita rispetto per l’imbattibilità e per la capacità di rimanere dentro le partite, ma all’Emirates il livello dell’avversario è sensibilmente più alto rispetto a quello affrontato nelle prime giornate. La differenza di qualità e il dominio degli ultimi confronti diretti rendono l’Arsenal favorito.
Le probabili formazioni di Arsenal-Leeds
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Calafiori, Hincapie, Timber, Gabriel; Odegaard, Guimaraes; Madueke, Saka, Eze; Gyokeres.
LEEDS (3-5-2): Trafford; Elvedi, Muharemovic, Justin; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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