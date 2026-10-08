Mannarino-Cobolli, un esordio da non sottovalutare: il pronostico

Mannarino-Cobolli è una partita del secondo turno dello Shanghai Masters e si gioca venerdì 9 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Flavio Cobolli comincia direttamente dal secondo turno il suo percorso allo Shanghai Masters, grazie al bye riservato alle teste di serie. Il romano arriva però in Cina dopo una battuta d’arresto netta a Pechino, sul cui campo è stato eliminato da Roman Safiullin con il punteggio di 6-3 6-2. Una sconfitta che ha interrotto il cammino del numero 6 del seeding, chiamato ora a ritrovare rapidamente ritmo e continuità e a cancellare quella brutta sconfitta.

Ad attenderlo ci sarà Adrian Mannarino, protagonista di un percorso più movimentato nelle ultime settimane: il francese ha raggiunto i quarti a Chengdu, battendo anche Alejandro Tabilo, prima di perdere contro Denis Shapovalov. A Pechino ha poi superato le qualificazioni, mentre a Shanghai ha iniziato il torneo con il successo su Nikoloz Basilashvili, regolato 6-3 6-2. Il francese ha dunque già accumulato due partite nel torneo, elemento che potrebbe garantirgli un vantaggio sul piano del ritmo, avendo preso confidenza con il campo.

Non esistono precedenti ufficiali tra Mannarino e Cobolli, quindi il confronto parte da zero anche sotto questo aspetto. Il cemento di Shanghai offre comunque condizioni nelle quali Cobolli può esprimere un tennis efficace, mentre Mannarino proverà a complicare la partita con la sua esperienza e con un gioco meno lineare rispetto a quello dell’italiano.

Mannarino-Cobolli: il pronostico

La differenza di classifica e il rendimento complessivo della stagione spiegano perché Cobolli parta avanti, ma il momento recente invita a non considerare il match una formalità. La stagione disputata finora dall’italiano è stata di livello superiore rispetto a quella del francese e il suo ingresso diretto al secondo turno gli permette di arrivare all’appuntamento più riposato, anche se senza il vantaggio di aver già giocato a Shanghai.

Mannarino, però, ha mostrato segnali positivi e arriva dalla vittoria su Basilashvili, motivo per il quale Cobolli dovrà evitare di concedere spazio all’avversario, in particolar modo nelle fasi iniziali, e mantenere alta la concentrazione. Nel complesso, la maggiore qualità dell’azzurro dovrebbe fare la differenza.

Cobolli in Mannarino-Cobolli