Tomic-Arnaldi, Shanghai s’infiamma: l’azzurro cerca il riscatto

Pronostico Tomic-Arnaldi al Masters 1000 di Shanghai: analisi dettagliata, stato di forma e chiavi del match per il primo turno in Cina.

Shanghai offre a Matteo Arnaldi un’occasione d’oro: quella di riscattarsi subito dopo la settimana giapponese che si è appena lasciato alle spalle e che, indipendentemente da come sia andata, ci ha lasciato delle indicazioni interessanti. L’azzurro ha raggiunto gli ottavi a Tokyo, superando Rei Sakamoto in rimonta, prima di arrendersi a Carlos Alcaraz. Contro lo spagnolo Arnaldi ha avuto anche quattro set point consecutivi nel tie-break del primo set, prima di perdere 7-6 6-1. Una prestazione che racconta comunque una buona competitività contro uno dei migliori giocatori del circuito.

Al suo debutto al Masters 1000 troverà Bernard Tomic, protagonista di un percorso molto diverso: l’australiano, ex numero 17 del mondo, è entrato nel main draw superando le qualificazioni dello Shanghai Masters grazie alle vittorie ottenute su Terence Atmane e Timofey Skatov. Il successo su Skatov è arrivato con un 7-5 6-4, completando così il passaggio nel tabellone principale del Masters cinese. Tomic ha inoltre accumulato una buona quantità di partite nel corso della stagione, ma affronta ora un avversario di livello superiore rispetto a quelli incontrati nelle qualificazioni.

La differenza di classifica e il momento recente spostano l’attenzione verso Arnaldi, che parte davanti anche per la maggiore continuità mostrata sul circuito maggiore. L’azzurro ha comunque bisogno di evitare cali di concentrazione: Tomic ha esperienza, arriva da due vittorie consecutive a Shanghai e può sfruttare la fiducia acquisita nel percorso di qualificazione. Per Arnaldi sarà importante trasformare la superiorità complessiva in una partita concreta, senza concedere all’australiano la possibilità di prendere fiducia.

Tomic-Arnaldi: il pronostico

Il quadro complessivo porta, come detto, a dare fiducia ad Arnaldi. Il rendimento recente, il livello degli avversari affrontati e la maggiore abitudine alle sfide del circuito Atprappresentano elementi favorevoli all’italiano. Tomic ha dalla sua l’inerzia positiva delle qualificazioni, ma il salto di qualità richiesto contro Arnaldi è significativo.

Il pronostico è dunque per Arnaldi, in una sfida nella quale l’italiano dovrebbe riuscire a imporre la propria maggiore continuità e a conquistare l’accesso al secondo turno dello Shanghai Masters.

Arnaldi in Tomic-Arnaldi