Pronostico Vitoria-Chapecoense: l’occasione per respirare

Vitoria-Chapecoense è valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.
Le possibilità di salvezza della squadra ospite sono ridotte a un filo. Se mai ancora ce ne fossero. La Chapecoense è ultima in classifica – è sempre stata ultima sin dalla prima giornata – e ha 13 punti rispetto alla zona che le permetterebbe di rimanere nel massimo campionato brasiliano. Ora, la situazione è abbastanza delineata sotto questo aspetto e per il Vitoria, che di punti ne ha 33, è l’occasione ghiotta per respirare un poco.
I padroni di casa, infatti, sono in una situazione di classifica pericolosa. Possono essere risucchiati dietro ma possono anche pensare di andare nelle coppe. Si guarda dietro, soprattutto, è importante rimanere in Serie A, quindi questi tre punti possono aiutare e anche molto. Nelle ultime cinque partite è arrivata una sola vittoria, quella contro il Gremio, un mese esatto fa. Manca da troppo quindi la gioia di un’affermazione e in questo caso il calendario aiuta, eccome. Ecco, non ci aspettiamo nessuna sorpresa in questo match, anzi. Ci aspettiamo che il pronostico venga decisamente rispettato.
Come vedere Vitoria-Chapecoense in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao Vitoria-Chapecoense, in programma giovedì all’1:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
L’affermazione del Vitoria è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.83 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Come detto ci aspettiamo una vittoria dei padroni di casa. La quota del NO GOL è anche in calo in questo momento quindi si potrebbe pure pensare a questa soluzione. Ma sull’1, per quello che ci dice la classifica, non abbiamo nessun dubbio.
Le probabili formazioni di Vitoria-Chapecoense
VITORIA (4-3-3): Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê.
CHAPECOENSE (4-3-3): Anderson; Bruno Tubarão, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez.
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