Pronostico Vitoria-Chapecoense: l’occasione per respirare

Vitoria-Chapecoense è valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Le possibilità di salvezza della squadra ospite sono ridotte a un filo. Se mai ancora ce ne fossero. La Chapecoense è ultima in classifica – è sempre stata ultima sin dalla prima giornata – e ha 13 punti rispetto alla zona che le permetterebbe di rimanere nel massimo campionato brasiliano. Ora, la situazione è abbastanza delineata sotto questo aspetto e per il Vitoria, che di punti ne ha 33, è l’occasione ghiotta per respirare un poco.

I padroni di casa, infatti, sono in una situazione di classifica pericolosa. Possono essere risucchiati dietro ma possono anche pensare di andare nelle coppe. Si guarda dietro, soprattutto, è importante rimanere in Serie A, quindi questi tre punti possono aiutare e anche molto. Nelle ultime cinque partite è arrivata una sola vittoria, quella contro il Gremio, un mese esatto fa. Manca da troppo quindi la gioia di un’affermazione e in questo caso il calendario aiuta, eccome. Ecco, non ci aspettiamo nessuna sorpresa in questo match, anzi. Ci aspettiamo che il pronostico venga decisamente rispettato.

Come vedere Vitoria-Chapecoense in diretta tv e in streaming La sfida valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao Vitoria-Chapecoense, in programma giovedì all’1:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote L’affermazione del Vitoria è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.83 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Come detto ci aspettiamo una vittoria dei padroni di casa. La quota del NO GOL è anche in calo in questo momento quindi si potrebbe pure pensare a questa soluzione. Ma sull’1, per quello che ci dice la classifica, non abbiamo nessun dubbio.

Le probabili formazioni di Vitoria-Chapecoense VITORIA (4-3-3): Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê.

CHAPECOENSE (4-3-3): Anderson; Bruno Tubarão, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez. POSSIBILE RISULTATO: 2-0