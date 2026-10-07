Home » CALCIO » Pronostico Remo-Gremio: alla disperata ricerca di punti salvezza

Pronostico Remo-Gremio: alla disperata ricerca di punti salvezza

di

Remo-Gremio è una partita della ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre che non se la passano affatto bene e che rischiano seriamente di retrocedere. Remo penultimo a quota 23 punti, sei in meno rispetto al Gremio, quartultimo a -2 dalla salvezza. Parliamo, dunque, di due club che gravitano in zona retrocessione, quando mancano poco meno di due mesi alla fine del Brasileirao 2026.

I giocatori del Gremio
Pronostico Remo-Gremio: alla disperata ricerca di punti salvezza (Instagram) – Ilveggente.it

Decisamente più complessa la situazione del Remo, che in campionato non vince da fine luglio e che arriva a questo match con 5 KO di fila sul groppone. Prima della sosta gli uomini di Thiago Carpini si erano arresi pure al Santos, perdendo 2-1 tra le mura amiche e chiudendo il match in 10 per l’espulsione di Poveda. La difesa continua a fare acqua: se escludiamo il fanalino di coda Chapecoense, il club di Belem è quello che in assoluto ha incassato più reti, 47 in 28 gare. Deve fare molta attenzione anche il Gremio, reduce dal buon pareggio a reti bianche con il Palmeiras secondo in classifica. Un punto più importante per l’autostima che per la classifica, se si considera che, prima della sfida con il Verdao, l’Imortal Tricolor veniva da tre sconfitte consecutive. Per la formazione guidata da Renato Portaluppi una sola vittoria nelle ultime sette, coi tre punti che mancano da fine agosto in campionato. Invertire la rotta al più presto è indispensabile per poter uscire dalla zona retrocessione.

Remo, tre assenze pesanti

Carpini deve reinventare l’attacco e la corsia mancina vista l’assenza dello squalificato Poveda e i KO di Jajá e Mayk. Il Remo proverà a fare la partita con un 4-5-1 aggressivo, ma soffre terribilmente quando perde palla sulla trequarti: i centrali difensivi sono lenti nel rinculare e la difesa si sfilaccia facilmente sulle imbucate centrali.

Renato Portaluppi
Pronostico Remo-Gremio: alla disperata ricerca di punti salvezza (Instagram) – Ilveggente.it

Dall’altro lato, Renato imposterà un Gremio guardingo, che farà leva sul modulo compatto visto contro il Palmeiras. Nonostante le assenze di Gustavo Martins e Noriega, il club di Porto Alegre cercherà di chiudere le linee di passaggio centrali e ripartire subito in verticale. Sfruttare la tensione del pubblico di Belem sarà la prima mossa tattica degli ospiti.

Come vedere Remo-Gremio in diretta tv e in streaming

Remo-Gremio, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “X2+Under 3.5” è quotata a 2.10 su GoldbetLottomatica e a 2.05 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La tensione sarà alle stelle e la paura di perdere dominerà gran parte del match. Il Remo è costretto a scoprirsi per andare alla ricerca di una vittoria che manca da due mesi, ma le assenze e una difesa porosa lo esporranno ai contropiedi del Gremio. L’X2+Under 3.5 è un giusto compromesso.

Le probabili formazioni di Remo-Gremio

REMO (4-5-1): Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Marlon Lopes; Jaderson, Galeano, Picco, Zé Ricardo, Taliari; Vitor Bueno.
GREMIO (3-4-3): Weverton; Rocha, Balbuena, Wallace; Joao Pedro, Villasanti, Barbosa, Pedro Gabriel; Pavon, Vinicius, Amuzu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Milan-Lecce

Pronostico Milan-Lecce: Amorim è già al bivio

Woltemade

Pronostico Juventus-Atalanta: Spalletti deve sfatare la “maledizione” Dea

Pronostico Parma-Genoa

Pronostico Parma-Genoa: la partita della paura