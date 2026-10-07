Pronostico RB Bragantino-Mirassol: i clean sheet sono una chimera

RB Bragantino-Mirassol è una partita valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella giornata numero 29 del Brasileirao l’RB Bragantino ospita il Mirassol in uno scontro diretto che puzza di bruciato per tutte e due le squadre.

I padroni di casa, guidati da Vagner Mancini, navigano a metà guado (decimo posto a quota 36 punti e momentaneamente in zona Sudamericana), ma attraversano una vera e propria crisi d’identità. Zero vittorie, un pari e ben quattro KO nelle ultime 5 uscite complessive. Un crollo verticale che ha fatto suonare diversi campanelli d’allarme, soprattutto per una difesa fragile che subisce gol quasi a ogni alito di vento. Basti pensare che da agosto in poi la porta dell RB Bragantino è rimasta inviolata a malapena una volta.

Il Mirassol di Rafael Guanaes insegue a 32 punti (quindicesima piazza) e arriva con il morale decisamente più alto dopo il convincente 2-0 rifilato al Botafogo nell’ultima di campionato, lo scorso 19 settembre. I gialloverdi hanno dimostrato di saper far male davanti, ma pagano dazio fuori casa: appena 2 successi in 13 trasferte stagionali. Viste le premesse e le difese particolarmente allegre di entrambe – il Mirassol ha fatto registrare un solo clean sheet in campionato da maggio – l’equilibrio potrebbe spezzarsi a suon di gol.

Come vedere RB Bragantino-Mirassol in diretta tv e in streaming

La sfida RB Bragantino-Mirassol, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Il Bragantino ha la necessità di vincere davanti ai propri tifosi per scacciare la crisi, ma affidarsi al segno 1 secco con questo ruolino di marcia è un rischio alto. Molto più solida la lettura sui gol: entrambe segnano con regolarità ma difendono con il freno a mano tirato. Gli uomini di Mancini, infatti, non tengono la porta inviolata da troppe gare consecutive e il Mirassol ha una media di oltre 1.5 gol incassati a partita. Con due attacchi da 33 reti totali e difese poco registrate, il segno Gol ha un valore interessante.

Le probabili formazioni di RB Bragantino-Mirassol

RB BRAGANTINO (4-1-4-1): Volpi; Sant Anna, Marques, Rodriguez, Capixaba; Eduardo Santos; Wallace, Fabinho, Ramires, Fernando; Pitta.

MIRASSOL (4-2-3-1): Walter; Igor Formiga, Joao Victor, Machado, Reinaldo; Denilson, Moura; Carioca, Eduardo, Chico; Bruno Santos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2