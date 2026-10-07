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Pronostico Internacional-Corinthians: il ribaltone in panchina dà la scossa

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Internacional-Corinthians è una partita della ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

A Porto Alegre si sfidano due squadre che prima della pausa per le nazionali avevano perso entrambe: l’Internacional era caduto 1-0 al Morumbi contro il San Paolo non riuscendo a dare continuità al successo sulla Chapecoense, mentre il Corinthians era stato travolto in casa dal Fluminense (1-3), probabilmente ancora scosso dall’eliminazione dalla Copa Libertadores di qualche giorno prima, avvenuta per mezzo degli argentini dell’Estudiantes.

Gustavo Henrique
Pronostico Internacional-Corinthians: il ribaltone in panchina dà la scossa (Instagram) – Ilveggente.it

La sosta, dunque, potrebbe essere stata un modo per riprendere fiato in vista del rush finale, nel tentativo di migliorare una classifica tutt’altro che bellissima.

Il Corinthians è quattordicesimo, nel limbo tra la zona Sudamericana e quella retrocessione: bastano un paio di sconfitte, tuttavia, per precipitare in zona rossa. La squadra di Fernando Diniz deve cambiare registro soprattutto in campionato, dove sta continuando a perdere ininterrottamente (il KO con il Fluminense è stato addirittura il sesto consecutivo).

Alla base dei problemi del Timao c’è un attacco che segna con il contagocce – è il secondo meno prolifico – e che non è all’altezza di una difesa che paradossalmente è la meno battuta escludendo le prime due della classe, Flamengo e Palmeiras. Ancora più drammatica la situazione in cui versa l’Internacional, che durante la paura ha esonerato il tecnico Paulo Pezzolano affidandosi a Eduardo Baptista. Il compito del nuovo allenatore sarà quello di portare fuori il club di Porto Alegre dalla zona rossa. La salvezza, al momento, è distante tre lunghezze.

Baptista
Pronostico Internacional-Corinthians: il ribaltone in panchina dà la scossa (Instagram) – Ilveggente.it

Baptista dovrà fare a meno dell’ex Torino Sanabria, ancora ai box, ma mancheranno all’appello pure gli infortunati Kayky e Celebe Gonçalves e lo squalificato Victor Gabriel. Nel Corinthians dovrebbero essere a disposizione di Diniz i reduci dagli impegni del Brasile di Carlo Ancelotti, tra cui Matheuzinho e Hugo Souza e Breno Bidon.

Come vedere Internacional-Corinthians in diretta tv e in streaming

Internacional-Corinthians, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Entrambe le squadre avranno una paura matta di perdere, il che rende questa sfida una potenziale battaglia di nervi piuttosto che uno spettacolo pirotecnico. L’effetto “nuovo allenatore” spingerà l’Internacional a dare qualcosa in più, ma contro una difesa ermetica come quella del Corinthians sbloccarla non sarà semplice. Proprio per questi motivi consigliamo la combo 1X+Under 3.5: l’arrivo di Baptista sulla panchina dell’Internacional porterà verosimilmente una scossa umorale, e il Corinthians viene da un momento psicologico disastroso. Tuttavia, considerato l’attacco anemico del Timao e la tensione di classifica, è difficile ipotizzare una gara ricca di reti.

Le probabili formazioni di Internacional-Corinthians

INTERNACIONAL (3-5-2): Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Juninho; Aguirre, Villagra, Patrick, Thiago Maia, Bernabei; Vitinho, Alerrandro.
CORINTHIANS (4-3-3): Hugo Souza; Bidu, Gustavo Henrique, Paulista, Matheuzinho; Bidon, Raniele, André Luiz; Garro, Depay, Yuri Alberto.

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