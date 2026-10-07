Pronostico Internacional-Corinthians: il ribaltone in panchina dà la scossa

Internacional-Corinthians è una partita della ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

A Porto Alegre si sfidano due squadre che prima della pausa per le nazionali avevano perso entrambe: l’Internacional era caduto 1-0 al Morumbi contro il San Paolo non riuscendo a dare continuità al successo sulla Chapecoense, mentre il Corinthians era stato travolto in casa dal Fluminense (1-3), probabilmente ancora scosso dall’eliminazione dalla Copa Libertadores di qualche giorno prima, avvenuta per mezzo degli argentini dell’Estudiantes.

La sosta, dunque, potrebbe essere stata un modo per riprendere fiato in vista del rush finale, nel tentativo di migliorare una classifica tutt’altro che bellissima.

Il Corinthians è quattordicesimo, nel limbo tra la zona Sudamericana e quella retrocessione: bastano un paio di sconfitte, tuttavia, per precipitare in zona rossa. La squadra di Fernando Diniz deve cambiare registro soprattutto in campionato, dove sta continuando a perdere ininterrottamente (il KO con il Fluminense è stato addirittura il sesto consecutivo).

Alla base dei problemi del Timao c’è un attacco che segna con il contagocce – è il secondo meno prolifico – e che non è all’altezza di una difesa che paradossalmente è la meno battuta escludendo le prime due della classe, Flamengo e Palmeiras. Ancora più drammatica la situazione in cui versa l’Internacional, che durante la paura ha esonerato il tecnico Paulo Pezzolano affidandosi a Eduardo Baptista. Il compito del nuovo allenatore sarà quello di portare fuori il club di Porto Alegre dalla zona rossa. La salvezza, al momento, è distante tre lunghezze.

Baptista dovrà fare a meno dell’ex Torino Sanabria, ancora ai box, ma mancheranno all’appello pure gli infortunati Kayky e Celebe Gonçalves e lo squalificato Victor Gabriel. Nel Corinthians dovrebbero essere a disposizione di Diniz i reduci dagli impegni del Brasile di Carlo Ancelotti, tra cui Matheuzinho e Hugo Souza e Breno Bidon.

Come vedere Internacional-Corinthians in diretta tv e in streaming

Internacional-Corinthians, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Entrambe le squadre avranno una paura matta di perdere, il che rende questa sfida una potenziale battaglia di nervi piuttosto che uno spettacolo pirotecnico. L’effetto “nuovo allenatore” spingerà l’Internacional a dare qualcosa in più, ma contro una difesa ermetica come quella del Corinthians sbloccarla non sarà semplice. Proprio per questi motivi consigliamo la combo 1X+Under 3.5: l’arrivo di Baptista sulla panchina dell’Internacional porterà verosimilmente una scossa umorale, e il Corinthians viene da un momento psicologico disastroso. Tuttavia, considerato l’attacco anemico del Timao e la tensione di classifica, è difficile ipotizzare una gara ricca di reti.

Le probabili formazioni di Internacional-Corinthians

INTERNACIONAL (3-5-2): Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Juninho; Aguirre, Villagra, Patrick, Thiago Maia, Bernabei; Vitinho, Alerrandro.

CORINTHIANS (4-3-3): Hugo Souza; Bidu, Gustavo Henrique, Paulista, Matheuzinho; Bidon, Raniele, André Luiz; Garro, Depay, Yuri Alberto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1