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Pronostico Cruzeiro-San Paolo: il trend è cambiato

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Cruzeiro-San Paolo è valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

C’è stato un lunghissimo periodo, nel momento in cui si affrontavano queste due squadre, che la partita regalava poche emozioni. Il trend nelle ultime uscite è cambiato, e anche la classifica ci dice che potrebbe esserci davvero spettacolo.

Villalba del Cruzeiro
Pronostico Cruzeiro-San Paolo: il trend è cambiato (Instagram) – Ilveggente.it

Il Cruzeiro pare essersi messo alle spalle un momento negativo con la vittoria conquistata nell’ultimo turno di campionato, in trasferta. Il San Paolo, invece, dal proprio canto non riesce in nessun modo a tirarsi fuori da un mezza crisi che: una vittoria e un pareggio, oltre che tre sconfitte, nelle ultime cinque gare giocate. Il fattore campo (così com’è successo nelle ultime due partite) potrebbe insomma fare la differenza. Anche perché il Cruzeiro vede da vicino la possibilità di qualificarsi alla Libertadores del prossimo anno, che è l’obiettivo principale di questa squadra sin dal primo giorno di preparazione.

Ecco, detto questo, sicuramente ci sentiamo di dare una certezza nel nostro pronostico che vi diciamo sotto. E andiamo a scoprirlo insieme.

Come vedere Cruzeiro-San Paolo in diretta tv e in streaming

Come vedere Cruzeiro-Sao Paulo
Come vedere Cruzeiro-San Paolo in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao Cruzeiro-San Paolo, in programma giovedì all2 02:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria del Cruzeiro è quotata 1.87 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.75 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

La certezza è che entrambe troveranno la via della rete. Parliamo sì di una quota abbastanza alta, ma anche in calo. Occhio pure alla vittoria del Cruzeiro, che vuole rimanere in corsa a tutti i costi per una qualificazione alla Libertadores del prossimo anno.

Le probabili formazioni di Cruzeiro-San Paolo

CRUZEIRO (4-3-3): Otavio; Fagner, Jesus, Marcelo, Villalba; Romero, Gerson, Pereira; Arroyo, Kenji, Kaio Jorge. 
SAN PAOLO (4-3-3): Miguel; Vinicius, Arboleda, Franco, Wellington; Maia, Gustavo, Alisson; Lucas Moura, Ferreira, Calleri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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