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Pronostico Botafogo-Vasco: si interrompe l’alternanza

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Botafogo-Vasco è valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Una volta il Botafogo, poi il Vasco, poi di nuovo il Botafogo. Gli ultimi scontri diretti hanno visto un’alternanza tra queste due formazione. Ma adesso questa cosa è destinata ad interrompersi. Lo dice principalmente la classifica.

Pronostico Botafogo-Vasco
Pronostico Botafogo-Vasco: si interrompe l’alternanza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Botafogo ha 35 punti e vuole entrare in quelle squadre che possono giocarsi un posto nelle coppe sudamericane per il prossimo anno. Anche se, onestamente, i sei punti di distacco dalla zona rossa della classifica non è che lascino dormire sonni tranquilli. Al Vasco servono punti per la salvezza, invece: un solo punto rispetto alla zona retrocessione. Gli ospiti si sono ripresi nel corso delle ultime uscite, infatti si presentano a questo match forti di tre vittorie di fila, ma in questo caso riuscire nel colpaccio è assai complicato. Il motivo è presto spiegato: in casa, il Botafogo, nelle ultime cinque gare giocate ha perso una sola volta ad agosto. Poi ha conquistato due vittorie e due pareggi. Tra le mura amiche riescono a dare qualcosa in più.

Ora, prima dell’alternanza della quale vi abbiamo già parlato, erano arrivati due pareggi. Non è detto che non possa finire in questo modo anche nella notte tra mercoledì e giovedì: anzi, è una cosa che ci potrebbe davvero stare. Anche se noi crediamo che il Botafogo possa avere qualcosa in più. E quindi si potrebbe prendere tre punti davvero importanti.

Come vedere Botafogo-Vasco in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao Botafogo-Vasco, in programma giovedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

L’affermazione del Botafogo è quotata 3.05 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.55 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

Allora, partiamo da un fatto: c’è una quota in calo ed è quella del GOL. Sì, senza dubbio entrambe dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Noi crediamo che il Botafogo possa vincere la partita, ma anche la doppia interna è da tenere in considerazione, per i meno coraggiosi, ovviamente.

Le probabili formazioni di Botafogo-Vasco

BOTAFOGO (4-3-3):  Batista; Vitinha, Ferraresi, Monzon, Telles; Huguinho, Medina, Montoro; Ziyech, Martins, Cabral. 
VASCO (4-3-3): Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Renan, Cuiabano; Sosa, Mendes, Lescano; Hinestroza, Colidio, Duarte.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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